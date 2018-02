U popodnevnim satima počela je sjednica Predsjedništva SDP-a. Krajem mjeseca ili najranije početkom ožujka očekuje se stranačka izvještajna konvencija. Sjednicu prati reporter Nove TV Mislav Bago.

Na pitanje ima li Davor Bernardić potporu stranačkog vrha te bi li izvještajna konvencija mogla postati izborna, Bago je kazao kako Bernardić u ovim trenucima ima potporu, jer "skupina nezadovoljnika još nije istaknula jednog jakog kandidata koji je spreman ući u izbornu utrku i preuzeti na sebe odgovornost da krene u rušenje Davora Bernardića.

Što se tiče Statuta SDP-a, Bernardić je siguran, njega ta izvještajna konvencija teško da može srušiti, jer on je izabran neposredno, glasovima svih SDP-ovaca, i jedini način da se promijeni čelni čovjek SDP-a jest da on sam odstupi. Bernardić je već poručio da je izabran neposredno i da nema namjeru odstupiti. No, kritična masa nezadovoljnika postoji, a čini se da su sve manje uz njega i oni koju su ga podupirali, posebno nakon njegove kampanje u obranu satire. Smatraju da je to štetno, kontraproduktivno i nedostojno predsjednika SDP-a.

Samo je pitanje vremena kad će netko obznaniti da želi zamijeniti Davora Bernardića. Spominju se neka imena, kao što je Tonino Picula, Peđa Grbin ili Siniša Hajdaš-Dončić, ni pitanje je imaju li oni hrabrosti i želje ući u takav projekt. Zasad on može biti spokojan, Statut je na njegovoj strani", kazao je Bago.

