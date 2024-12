Čelnik SDP-a o dogovoru s HDZ-om: "Meni se ponekad i okreće u želucu što se pregovara s njima, ali..."

Pitanje povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću pokrenuo je SDP, nakon uhićenja ministra zdravstva Vilija Beroša zbog sumnji za malverzacije u javnoj nabavi medicinske opreme.

Gost Dnevnika Nove TV bio je šef oporbe Siniša Hajdaš Dončić. Govorio je o raspravi u Saboru, situaciji u Rijeci, Zagrebu i biranju ustavnih sudaca.

Na pitanje hoće li proći opoziv odgovara: "Ovisi o djelu vijećnika koji podržavaju saborsku većinu. Ovo ide njima na dušu. Ako su spremni držati ljestve, a vjerojatno znamo da jesu. Piši pa pamti. Pamtit ćemo za budućnost. Bit će pregovora, bit će ulaska u nove izborne cikluse. Kao što inzistiramo na malo drugačijem izboru ustavnih sudaca, tako ćemo razgovarati s koalicijskim partnerima"

Branko Bačić kritizirao je pokušaj oporbe i raspravu. Sve mu je izgledalo devastirano i kao da se SDP-u nije dalo.

"Kome? To nije točno. Klub SDP-a funkcionirao je jako dobro, ponavljaju iste floskule. Istih pet rečenica. To su pudlice, Zoran Milanović, njima se ne da, ali ja se uopće ne bavim time. Moj govor je bio danas usmjeren na ono što svi znamo, a to je korupcija, ali to nije dovoljno. Ja sam bio jasan kakva Hrvatska treba biti, s porezom na ekstra profit, s dostupnim javnim zdravstvom, s dostupnim javnim školstvom, s priuštivim stanovanjem. Svi moramo imati slične ili jednake uvjete. Ja sam bio jasan".

Na tvrdnje da su svi primjetili reducirani izričaj i da je od 30 minita iskoristio 10, kaže da je bio jasan: "Za dio zastupnika koji su bili reducirani, od mene su dobili reducirani sadržaj. Ja sam bio jasan", rekao je.

Na tvrdnje da iza svega stoji Milanović, odgovara: "To je bila naša ideja, zbog Beroša, vrlo jednostavno", kazao je Hajdaš Dončić.

Na tvrdnje da je i na replike odgovarao s dvije, tri riječi kaže: "Dovoljno, pametnome dosta".

SDP predbacuje HDZ-u, a oni kažu da je i Milanovićeva Vlada kupovala od Pozdera ECMO uređaje. Na pitanje boji li se da bi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić tu mogao nešto pronaći, odgovara: "Nek se pozabavi. Tamo nije bila upitna cijena, nego broj uređaja. Ti uređaji su spasili hrpetinu života tijekom COVID-a. Umjetna pluća. Ne strahujem da bi se tu nešto moglo iskopati", rekao je.

Na pitanje zašto Marko Filipović nije dobio podršku, odgovara:

"Ne, tu nisam ja odlučivao. Gradske, općinske, županijske organizacije biraju svoje kandidate. Kolege u Rijeci su se odlučile za promjenu. Mi nismo HDZ. Ne lupamo ljude, ne izvrćemo, nego im dajemo šansu da na odborima iskažu svoju kandidaturu. Zašto bi jedna osoba trebala biti gradonačelnik 12 godina?".

Na pitanje hoće li se to dogoditi u nekim drugim odborima, odgovara: "Možda da, možda ne. Moj način upravljanja SDP-om je drugačiji je od mojih prethodnika. Vrlo sam jasan u tome. Preuzmi odgovornost. Izađi i bori se. Svatko se ima pravo kandidirati. Moja poruka članovima SDP-a je izađite i borite se".

Na pitanje tko će biti kandidat za gradonačelnika Zagreba, odgovara:

"Gradski odbor će to odlučiti. Imamo imena, ali ne bih s vama htio to podijeliti. Gradski odbor će to odlučiti. Radit ćemo anketu za Zagreb. Vidjet ćemo tko je najbolji izbor. U politici ne želim imati prijatelje. Svoje prijatelje sam davno birao. Ovo je posao".

Zoran Milanović predao je potpise, ali i on je reduciranog izričaja u kampanji.

"Ne znam kakvu on ima taktiku. Ja s vama u priči nisam bio reduciran. Pričam i s vama, pričam i s građanima koji me slušaju. To je razlika. Ali kad imam s druge strane HDZ-ovce koji imaju napisane pamflete, dovoljne su dvije rečenice".

Stvar s ustavnim sudaca je gotova stvar, rekao je.

"Mi poštujemo Ustav, poštujemo državu. Meni se ponekad i okreće u želucu što se pregovara s njima, ali to moramo napraviti zbog građana", rekao je čelnik oporbe za kraj.

