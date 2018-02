Na primjeru Agrokora vidjeli smo kako Vlada, odnosno premijer upravlja krizom, a posebno donosi odluke. Zapravo on nije donio odluku, već je čekao da Ante Ramljak podnese neopozivu ostavku.

Što za Hrvatsku znači Agrokor u ovom trenutku?

Počnimo od Konzuma. Ima 2300 dobavljača. Tamo radi 150.000 zaposlenih. Znači, svaki 11. zaposleni gleda praktički što će biti s Konzumom, da ne govorimo o ostalim tvrtkama Agrokora. Kad bi se dogodio krah Agrokora, državni proračun bio bi uskraćen za otprilike tri milijarde kuna. Agrokor je jedan od najvećih poslodavaca. Isplaćuje razne porezne prihode, tu je još nekih četiri milijarde kuna. Vladina zadnja računica, procijenila je kako bi direktni stečaj Agrokora, ako ne dođe do nagodbe do srpnja, značio direktni odlazak na burzu 28.000 zaposlenih. To je taj crni scenarij i zato je u ovom trenutku, bez obzira na političke razlike, Vladi prioritet spašavati Agrokor. S obzirom na ovu potragu za povjerenikom, čini mi se da je dosta neizvjesna situacija. Neizvjesnost je unio među dobavljače, međufinancijski sektor, bankare i to se mora brzo zatvoriti. Bojim se da ni Ivica Todorić ne bi htio preuzeti dužnost Vladina povjerenika, da mu netko to ponudi, a naravno da neće.

No nije Agrokor jedini problem Vlade, ima na žalost niz drugih otvorenih slučajeva koji su potencijalne socijalne i ekonomske bombe?

Najveći dio toga ovu Vladu je zadesilo. Svakoj se Vladi dogodi neka kriza koju moraš rješavati, a nisi je imao u izbornom programu, nisi na osnovu toga došao na vlast. Počnimo s Petrokemijom. Za tri mjeseca, po tvrdnjama ministra Marića, istječe rok. Ako Petrokemija ne prikupi par stotina milijuna kuna za dokapitalizaciju ta tvrtka praktički umire. Pola kutinskog proračuna puni se od Petrokemije. Onda možete misliti što to znači za taj kraj. Taj bi grad praktički bio mrtav.

Brodogradnja. Do srpnja Uljanik treba naći način kako se restrukturirati, naći svoj novi put. Split, Pula, Rijeka – 10.000 direktno zaposlenih i još toliko kooperanata. Dogodi li se crni scenarij, stečaj, deset milijardi kuna državnih jamstava u tom trenutku dolazi na naplatu, povećava se javni dug.

Sisak, Rafinerija, Ina – godinu dana Vlada kasni. Odluka o kupnji aviona. Najveća investicija, tri milijarde kuna država treba investirati u kupovinu zrakoplova. Još uvijek se čeka. Premijer kaže, nekoliko tjedana. Ako on nastavi odgađati odluke kao što je to kod Agrokora, tih se nekoliko tjedana može pretvoriti u početak ljeta.

300.000 građana koji su ovršeni, čeka novi zakon o ovrhama. Prvo Vlada ga nije planirala donositi ove godine, pa se to užurbano radi nakon kritike javnosti. Ljudi trebaju odmah rješenja. Dok prođe svu proceduru, bojim se tek na jesen bi se počeo primjenjivati

I sve je to, Mislave, na čekanju zbog čega - neodlučnosti ili neznanja?

Rekao bih da svakoj Vladi nedostaje odlučnosti. Bivši premijer Valentić jednom je rekao da svaki premijer koji uđe u Banske dvore mora biti kao komandos. Ova Vlada imala je kredit građana, popularnost, stabilnu većinu. Izgubili su zapravo prvu godinu. Sada s ovako tankom šarenom većinom, bojim se da tu velikih i značajnih reformi neće biti, da će to sve biti sitni vez. Neće tu biti ničeg strateškog, jer morate održati Vladu do kraja mandata, a još je ostalo praktički dvije godine.

