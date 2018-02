Premijer Andrej Plenković nema novog povjerenika za Agrokor ni nakon konzultacija koje su počele još u utorak navečer, a to nešto govori o premijeru i njegovom načinu vođenja države.

''Deset mjeseci nakon što se lex Agrokor provodi, posebno nakon zadnjih 15 dana, teško da se može imati razumijevanja za način na koji reagira Plenković, za način na koji donosi odluke. 15 dana analizirao je ugovore, a mi nismo doznali kakav je njegov stav o tim ugovorima. Osim što je prihvatio ostavku Ante Ramljaka, nije rekao bi li ga smijenio da u utorak nije dao ostavku. Najviše je zabrinjavajuće to što nije donio odluku tko je osoba koja bi Ramljaka trebala zamijeniti. Nije dao ni vremenski rok kada će se dogoditi imenovanje novog Vladinog povjerenika. To govori možda i o načinu na koji upravlja ovom krizom, jer ovo su najdelikatniji trenuci u slučaju Agrokor, kada se treba postići nagodba. A neodlučnost predsjednika Vlade, prije svega da imenuje osobu koja bi trebala ući u Agrokor i dovršiti posao kojeg je Ramljak započeo, govori možda o tome da Andrej Plenković nema sve konce u rukama, da je to prepustio Martini Dalić. Jasno je dao do znanja da mu je najbliža suradnica koja ostaje uz njega. To je malo zabrinjavajuće, stoga ne čude zahtjevi oporbe da on podnese ostavku i da cijela Vlada padne'', rekao je Mislav Bago, reporter Dnevnika Nove TV.

Dodaje da su prema njegovim informacijama svi koje je premijer nazvao, tražeći ih da preuzmu Ramljakov posao, to odbili.

''Brine me nepostojanje plana B. Politika je nekad menadžiranje. Morate imati plan A i plan B. Plan A je bio Ante Ramljak, ali plana B, čini mi se, u Banskim dvorima nije bilo. Pogotovo zadnjih 14 dana kada se znalo da je pitanje što se tiče politike, hoće li biti smijenjen Ante Ramljak ili Martina Dalić. Martina Dalić je ostala, ali premijer očito nije imao plan B. Čini mi se da i oni ljudi koji se u ovoj zemlji bave financijama, ovakvim restrukturiranjima, a nema ih puno, očito nisu htjeli biti kamikaze koji ulaze u završnicu ovog procesa nagodbe u Agrokoru. Očito je teško pronaći osobe koje su sada spremne završiti taj posao. Ali treba biti iskren i reći da je lex Agrokor izuzetno kompliciran što se tiče imenovanja Vladinog povjerenika, gotovo nemoguća misija. Morate uvjeriti bankare, one koji su dali kredit, morate uvjeriti dobavljače da je to osoba koja može biti prihvatljiva u ovom završnom razdoblju do srpnja, kada bi cijeli proces trebao biti zaključen. Ljudi ne žele prihvatiti ovaj posao u samoj završnici, ne znaju što ih čeka, vide kako je prošao Ramljak i ne žele proći istu sudbinu. Najveću brigu kod građana može izazvati da Vlada i premijer Plenković nisu bili spremni na situaciju da Ramljak mora odstupiti i da odmah moraju staviti čovjeka koji će uskočiti u brod i spašavati Agrokor'', zaključuje Bago.