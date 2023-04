Mirela Čavajda, ovogodišnja je dobitnica Nagrade Zagrepčanka godine - odlučili su u četvrtak na sjednici zastupnici zagrebačke Gradske skupštine, uz oštro protivljenje oporbe.

Nagrada će joj u znak javnog priznanja biti uručena na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja.

Mirela Čavajda žena je, kako se navodi u obrazloženju, čije su okolnosti vezane uz prekid trudnoće zbog zloćudnog tumora bebe u proljeće prošle godine temeljito potresle društvo.

"U teškom trenutku upoznavanja s terminalnom dijagnozom djeteta koje je nosila, umjesto da dobije podršku, bila je izložena mučenju, nečovječnom ponižavajućem postupanju, s neadekvatnim pristupom informacijama o svojim pravima i različitim opcijama pobačaja. U trenucima donošenja najteže životne odluke javno je istupila i upozorila na diskriminaciju i probleme zdravstvenog sustava te na nedostupnost pobačaja, odnosno zakonom zajamčenog prava na zdravstvenu zaštitu", pojašnjava se u obrazloženju.

Dodaje se i kako se Čavajda "hrabro izložila kako bi progovorila o najtežem i najdelikatnijem životnom trenutku, stavljajući tako javni interes ispred svoje osobne sigurnosti".

Prijedlog je na sjednici Gradske skupštine prihvaćen s 27 glasova "za" i devet protiv.

Što se promijenilo nakon slučaja Čavajda? "Kazna je po našem mišljenju dovoljno velika, a to je sramoćenje RH pred međunarodnim tijelima"

Nestranački zastupnik iz Kluba Mosta Trpimir Goluža u raspravi je rekao da ako tvrde da je kandidatkinja bila "mučena" i da se prema njoj nečovječno ponašalo i da su joj uskraćene bitne informacije, moli da se taj prijedlog povuče jer se u protivnom izlažu riziku kazneno-pravnog sankcioniranja "zbog širenja lažnih i uznemirujućih glasina".

U slučaju da ga ne povuku, s obzirom na očito političko manipuliranje i ideološko instrumentaliziranje dodjele nagrade, najavio je da Klub Mosta neće podržati taj prijedlog.

Peternel: Ravnateljici KB Sv. Duh nagrada dok u bolnici leševi leže na podu

Zastupnik Domovinskog pokreta Igor Peternel rekao je da oni pričaju i o ženi i o djetetu, jer je to bio osmi mjesec trudnoće. Liječnici u Hrvatskoj nudili su porod i eventualno liječenje djeteta.

Mirela Čavajda o nagradi "Nada Dimić": "Stavit ću je negdje visoko i svaki dan je škicnuti skupa sa svojim sinom"

Zatražio je stanku te je upozorio kako su mediji objavili večeras vijest da su u bolnici Sveti Duh objavljene fotografije mrtvih tijela, najmanje sedam koja leže na podu mrtvačnice Zavoda za patologiju dok najmanje četiri pokrivena plahtom leže na bolničkim transportnim kolicima.

"To je jedan ozbiljan skandal, a vi ste izglasali ravnateljici te bolnice (Ani-Mariji Šimundić) Nagradu Grada Zagreba. Zanimljiv je tajming, ali činjenica je da to postoji i činjenica je da su svi mediji i vama skloni mediji to objavili", poručio je Peternel vladajućima.