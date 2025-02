Buran dan za vladajuću koaliciju! Sutra Sabor odlučuje o Dabrinoj sudbini, DP najavio što će u slučaju da ostane bez imuniteta

Bivši ministar Josip Dabro, u srijedu bi mogao ostati bez saborskog imuniteta. Angažirao je čak tri odvjetnika jer mu prijeti istražni zatvor.

Za Dabru nema opravdanja, ali ima odgovornosti - tvrdi Andrej Plenković, koji politički pere ruke i slučaj svog bivšeg ministra prebacuje na teren pravosuđa.

Odbrojava li Josip Dabro posljednje sate na slobodi i u Saboru? Na pitanje boji li se istražnog zatvora ovako je odgovorio.

"Naravno da se ne bojim, jedva čekam sutra ujutro da odem u njega. Ako treba ići ću u zatvor, ja ću to preležati na jednoj strani - Josip Dabro se ne boji zatvora", rekao je za sebe Dabro.

Tužitelji su tražili istražni zatvor i kazneni progon za Dabru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo prihvaća zahtjev i donosi odluku - treba mu skinuti imunitet. Pritom negoduje Domovinski pokret.

"Ovdje se radio o grubom nasrtaju DORH -a, neovisnog tijela na hrvatski Sabor, na saborskog zastupnika", rekao je član MIP-a Ivica Mesić.

"Sa slučajem Dabre koji prerasta u jedan politički cirkus. Po ovom izvješću DORH-a i glavnog državnog odvjetništva koji se volio igrati političara", rekao je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.

"Ja sam pročitao spis dosta temeljito, koji je DORH dostavio. Oni tvrde da postoje snimke gdje to je tako kao što oni tvrde. I danas je većina vjerovala Državnom odvjetništvu", rekao je predsjednik MIP-a Robert Jankovics.

Robert Jankovics Foto: DNEVNIK.hr

Koje Dabru suočava s ozbiljnim optužbama. Ne samo da je on pucao i u tome podučavao sinove - već im je davao razne vrste oružja. Jednom od njih i da bacaju eksplozivnu napravu nalik - bombi.

"Da sam djetetu davao nekakve ručne bombe? Ja u životu nisam bio blizu bombe. To nije istina", oštro je rekao saborski zastupnik Dabro, a na pitanje postoji li snimka odgovorio.

"Rekao sam vam da to nije istina! Mogu ja napravit da ste vi sad, da hodate goli ovdje!"

O postupcima koji su 'razotkrili' mlađeg HDZ-ovog partnera - premijer tek danas govori ovako:

"Opravdanja nema, ima odgovornosti", rekao je predsjednik Vlade.

To nije njihov problem - poručuju vladajući i sve prebacuju na pravosuđe.

"On ima problem koji je sam napravio sam pucao, sam se snimao, slao dalje i ima dobronamjernika koji su mu to pustili u medije! Je li točno, jeste! Kakve veze to ima s nama?", zapitao je Plenković.

Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr

"Ja to ne znam ne želim ulaziti u meritum o tome neću špekulirati o tome neka kažu svoje nadležne institucije. Vidjet ćemo što će o tome u konačnici reći sud", rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

I prije suda - Dabrini stranački kolege sve nazivaju montiranim političkim procesom.

"Neka se brani na sudu, ali stavljat čovjeka kad su sve pred istražne radnje napravljene i kad treba podići kaznenu prijavu čovjeka povlačit kroz blato i pokazivat neku snagu i mislit da će time slomit DP - vjerujte – neće", rekao je Mlinarić.

"Uopće nije bitno gdje je oružje kod koga je, bitno je tko je iz oružja pucao, tko je bacao bombe jesu li bačene", rekao je saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel.

Komentar je bacio i šef države.

"To je bio čisti Wagner u kukuruzu, jedino glazbe nije bilo! Dabro je kao malo krkanski i opasno, se poigravao u dva navrata što smo vidjeli. Netko mu je to nasadio, to je tako očito, netko s kim je bio blizak ranije. Ima li tu elemenata kažnjivosti? Mislim, ima. Ali treba li čovjeka ‘ćuzirati’? E, to je pitanje", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Ne - kaže i jedan od trojice odvjetnike koje je Dabro angažirao. I demantira priču o bombama! Ovo je posve druga oprema - uvjerava!

"Postoji određena disciploina zabave za ljude koji se bave paintballom onaj tko se razumije u to shvatit će. I postoje dokumenti kada i gdje je kupljeno", rekao je odvjetnik Josipa Dabre Berislav Živković.

Taktiku obrane ne otkrivaju, ali ostane li Dabro sutra i u sabornici bez imuniteta čeka ga ova procedura.

"Ide uhićenje, pritvaranje do 48 sati i vođenje u DORH na iskaz. Zatim ga vode kod istražnog suca na određivanje istražnog zatvora", objasnio je Živković.

Nakon politike - u njegovim rukama je konačna odluka.

