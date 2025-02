Predsjednik Zoran Milanović je komentirao slučaj bivšeg ministra Josipa Dabre, kojemu je u utorak ujutro saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo ukinulo imunitet i koji bi uskoro mogao završiti u istražnom zatvoru.

"Institut pritvora, koji se eufemistički naziva istražni zatvor, je napad na ljudska prava osumnjičenika. Njemu se oduzima sloboda, ali to se tolerira u interesu postupka i višeg cilja, a to je provođenje pravde", napomenuo je.

"Dabro se malo krkanski i opasno poigravao, a očito je da mu je to netko nasadio. Netko s kim je bilo blizak ranije i to je tako očito, ali to su ljudski odnosi u to ne mogu ulaziti. Ima li tu elemenata kažnjivosti? Ima, ali sada dolazimo do pitanja treba li ga, kako se narodski kaže, ćuzirati", nastavio je Milanović.

Saborskim zastupnicima je poručio da razmisle za što će dići ruku.

"Kada se traži oduzimanje slobode saborskom zastupniku, njegove kolege bi se trebale razgovarati o tome zašto se to traži i tko to traži. Ako je to glavni državni odvjetnik, koji ima neskrivene političke ambicije, onda tome treba pristupiti s posebnom pažnjom", ustvrdio je Milanović.

"Prije mjesec dana smo vidjeli Dabrinu Valpurginu noć iz Valkira. To je bio čisti Wagner, ali jedino glazbe nije bilo. Što će sada tu pritvor doprinijeti?", upitao je.

Postoje, podsjetio je, tri razloga za određivanje istražnog zatvora.

"Opasnost od ponavljanja kaznenog djela. Ma nemoj", rekao je i nasmijao se te nastavio: "Opasnost od bijega. Gdje? U Dunav? Od čega će pobjeći? Gdje će pobjeći? Opasnost od utjecaja na svjedoke. Pa nakon mjesec dana su se već sve dogovorili."

"Dakle, nema nijednog razloga da se tog čovjeka zatvori. To se zove zastrašivanje. Domovinski pokret me fakat nije podržao i Dabru ne znam, ali namigujem saborskim zastupnicima da malo razmisle o tome i da imaju odgovornost da nekad kažu ne", napomenuo je.

Radi se o djelu, smatra Milanović, za koje će vjerojatno biti određena uvjetna kazna.

"Jasno je da to nije bila manevarska municija. Bojim se da će za to morati odgovarati, ali baš da ga treba povlačiti po pritvorima – to ne", zaključio je.

