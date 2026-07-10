Ministrica kulture otkrila čiju ispriku želi, oporba poručila: "Kad će se premijer ispričati za krađu?"

Nakon što je premijer zatražio da se europski javni tužitelj ispriča Vladi i ministrici kulture, oglasila se Nina Obuljen Koržinek. Uz svu podršku ministara i predsjednika Sabora, stigle su i reakcije oporbe od kojih neki smatraju da se premijer treba ispričati.

"Pitanje je bespredmetno jer ne želimo ući u meritum, a meritum je da se pročita ono što smo objavili mi javno, kao dokumenti. I ono što se o meni i Vladi pisalo, pogledajte press konferencije klubova zastupnika. Minimum je reći oprostite jer mene u svemu tome nema, što sam govorila od početka", poručila jeministrica.

Deset ljudi u aferi geodezija priznalo je krivnju, ali ne i troje ključnih aktera - bivši dekan Geodetskog fakulteta, profesor i bivši pomoćnik ministrice. Oni tek čekaju optužnicu.

Na pitanje bi li se Ministarstvo trebalo ispričati jer bi građani, zbog ovakvih slučajeva, mogli izgubiti povjerenje u sustav, Obuljen Koržinek je odgovorila: "Ne ne, uzmite izvještaj i pročitajte ga. Vi ste temeljita novinarka. Optužnice protiv gospodina Trupkovića nema, jednako kao što u ovom slučaju gdje su se ljudi nagodili, oni su se nagodili za svoje poslovanje s Geodetskim fakultetom".

Ministar pravosuđa, kao i predsjednik Sabora podržali su premijera. Oporba je njegovu izjavu osudila.

"Laura Kövesi odgovara europskim institucijama, a ne HDZ-ovom sudu časti. Kad će se Plenković ispričati za enormnu krađu koju su počinili od njega osobno odabrani njegovi članovi vlade", upitala je zastupnica Mirela Ahmetović (SDP).

Cijelu priču pogledajte u prilogu novinara Nove TV, Gorana Latkovića.