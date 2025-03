Sanja Musić Milanović o zabrinjavajućim podacima: "To je naučeno ponašanje"

Hrvatsku trese epidemija pretilosti. Više od milijun stanovnika je pretilo. Svako treće dijete ima prekomjernu tjelesnu težinu te 60% odraslih. Hrvatska se tako nalazi na četvrtome mjestu po prekomjernoj tjelesnoj masi i debljini u djece te je uz pet mediteranskih zemalja u samome europskom vrhu.

Kako riješiti ovaj veliki problem, razgovaralo se u utorak na panelu Pokreni se u sklopu projekta Aktivna Hrvatska. Bila je ondje i supruga predsjednika, doktorica Sanja Musić Milanović. Zašto imamo problem s debljinom i kako ga riješiti, u intervjuu za Dnevnik Nove TV otkrila je Katarini Jusić Mezga.

"Mi smo zapravo pod jednim socijalnim pritiskom i naša situacija s ovim rastućim problemom debljine je odraz zapravo okoliša u kojem živimo u kojem je uvijek neko očekivanje - kad slaviš nešto moraš jesti, kad tuguješ nešto jedeš, od malih dana na neki način nas se uči tome da je hrana nagrada, a sustezanje od hrane kazna, a to ne smije biti tako", objasnila je Sanja Musić Milanović.

Sanja Musić Milanović i Katarina Jusić Mezga, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Vijesti u 17

Najgore je stanje na obali. Na pitanje novinarke zašto se slabije koriste mjesta za kretanje kojih ne nedostaje, kao i zašto se ljudi ne hrane zdravije, Musić Milanović je rekla: "Odlučili smo se, to je naučeno ponašanje".

Kao primjer je stručnjakinja navela jedan zabrinjavajući pokazatelj.

"Na ulasku u osnovnu školu 6% djece ima višak kilograma. Jest da bi bilo bolje da je manje, ali to je samo šest. Nakon prvog razreda 21%, nakon drugog 35% djece. S druge strane, prije ulaskaku osnovnu školu 95% naše djece je dostatno aktivno, dok ih je na izlasku samo 15%. Znači, zapravo cijeli problem se kreira sustavno naučenim sjedilačkim ponašanjem, on se ne stvori preko noći, on se stvori zapravo kroz sustav i zato rješenje i leži u promijeni tog naučenog ponašanja što zapravo moram opet odraditi kroz sustav", objasnila je i dodala da je većina preventivnih aktivnosti usmjerena na edukaciju.

Katarina Jusić Mezga, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Vijesti u 17

Zbog ovog problema skratit će se i životni vijek stanovništa, pa se postavlja pitanje kako ljude potaknuti da se okrenu aktivnom i zdravom načinu života.

"Ja na ovom problemu radim zaista godinama. Projekt kojeg vodim je započeo 2002. Treba biti uporan i strpljiv. Ja ću vam reći, promjena koju sam ja doživjela u zadnjih dvadesetak godina je da se o tome sad zaista intenzivno priča", istaknula je Sanja Musić Milanović i predložila da se po cijeloj Hrvatskoj otvore savjetovališta s multidisciplinarnim timovima, gdje bi se bavilo problemom debljine.

Još jedan prijedlog je početak ulaganja u preventivu.

Pročitajte i ovo u tijeku su pregovori Ovako bi se mogao završiti rat u Ukrajini

Pročitajte i ovo SRAM I PONIŽENJE Odjednom počeli imati nastrane seksualne porive, a onda su otkrili strašnu pozadinu: "Nisam to mogla kontrolirati"

Pročitajte i ovo Svi ga imaju Koristite li ga? Ovaj "čarobni" gumb na vašem automobilu smanjuje potrošnju goriva za čak 30 posto