Ministrica poljoprivrede Marija Vučković očitovala se o medijskim napisima o SMS porukama s bivšim predsjednikom Uprave HŠ-a Jakupčićem.

Prema pisanju medija, i ministrica Vučković pisala je Jakupčiću, šefu Hrvatskih šuma u vezi sa zapošljavanjem.

"Domagoj Magdić. Šumarija Ogulin." Jakupčić odgovara: "OK. On je upravitelj Šumarije Josipdol. Ima ambicije za drugo radno mjesto." Vučković odgovara potvrdno.

"Ministrice, Domagoj Magdić iz UŠP-Ogulin, Šumarija Josipdol, da bi bio to što želi, mora prije svega položiti ispit u našoj Komori. On to zna i rekao je da će položiti do Nove godine. Pozdrav", piše Jakupčić u prepisci koju su objavila 24 sata.

"Jel vi primate pripravnike šumarske struke? Više šumarske škole Dalmacija?" pita Vučković u siječnju 2020. "Ministrice, naravno da ćemo primiti. Neka životopis pošalje na moje ime, Branimirova 1, Zagreb", odgovara Jakupčić.

Ministrica je poslala priopćenje medijima u kojem se očitovala o prepisci.

Njezino priopćenje prenosimo u cijelosti:

"U vezi s objavljenim porukama u javnim medijima, očitujem se kako nikad nisam od bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića tražila pojedinačne usluge protivne propisima i zakonu.

U slučaju gospodina Domagoja Magdića zaposlenog u Šumariji Josipdol, u jednoj prigodi sam zamoljena provjeriti zadovoljava li uvjete za drugo radno mjesto, sukladno sistematizaciji, pri čemu je iz objavljenih poruka vidljivo da gospodin Jakupčić povratno obavještava koji su uvjeti za takvo radno mjesto. Nikad više u nijednoj prigodi nisam pitala za gospodina Magdića.

Netočno je da sam tražila prijem točno određenog pripravnika putem poruke, naprotiv, moje je pitanje, slijedom upita na različitim događanjima ili susretima, bilo prima li tvrtka Hrvatske šume uopće pripravnike šumarske struke u Dalmaciji.

Ministrica Marija Vučković Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Nadalje, što se tiče poruka koje spominju premještaj određene osobe, mogu reći da se ovog razgovora sjećam, i koliko se sjećam, radilo se o osobi u drugom stanju koja je radila na mjestu revernika u Šumariji Donji Lapac te je imala problema u to vrijeme s dugotrajnim putovanjima. Premještena je u Šumariju Lekenik gdje, prema posljednjim informacijama, i danas radi kao revernik, diplomirani inženjer šumarstva.

Na kraju, u vezi s tvrtkom Cedar, pri čemu iz objave ne vidim nikakve moje poruke, sjećam se dopisa u vezi s navedenom tvrtkom poslanih od strane JLS na kojem je tvrtka imala sjedište. Koliko je meni poznato, tvrtka Cedar je, nažalost, otišla u stečaj, a prije toga je podmirila sva dugovanja prema Hrvatskim šumama.

Nijedna osoba koja se spominje u porukama nije primljena na radno mjesto za vrijeme moje dužnosti", navodi u priopćenju ministrica.