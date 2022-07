Turistička sezona počela je izvrsno, što se tičle brojki, mogi bi pasti i neki rekordi. Novinarka Barbara Štrbac za Dnevnik Nove TV razgovarala je s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac.

Kad pogledamo brojke na početku srpnja, turistička sezona je počela izvrsno. Tek je za vidjeti što nas čeka do kraja godine.

"Do danas imamo više od 26 milijuna noćenja, više od 6 milijuna dolazaka, to znači da smo negdje na 94 posto u noćenjima i 84 posto u noćenjima u odnosu na rekordnu 2019. godinu", rekla je za Dnevnik Nove TV ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Trenutno je nešto manje od 700 tisuća turista u Hrvatskoj, što samo po sebi govori da su pokazatelji za ovu sezonu jako dobri. Tradicionalno to su Njemački turisti, domaći turisti, zatim turisti iz Austrije, Slovenije, Poljske, Češke, s obzirom da smo mi najviše auto-destinacija, rekla je ministrica.

Cijela turistička godina bi prema dosadašnjim pokazateljima mogla biti izuzetno dobra i kvalitetna. Prema podacima HNB-a već za prvo tromjesečje su prihodi od stranog turizma 2 posto bolji čak od 2019. godine, a taj se trend nastavlja i dalje. No razlog za veće prihode ne vidi u tome što su cijene porasle. "Došlo je do poskupljenja", kaže Brnjac, "ali bitna je i kvaliteta. Jer ako imate podizanje cijena bez kvalitete koja će to pratiti, to neće biti dobro i to nam mora biti vrlo važno".

Kaos u zračnom prometu će svakako utjecati i na Hrvatsku, slaže se ministrica no naglašava da je bitno da nisu otkazani svi letovi, "no s obzirom da smo mi auto-destinacija, mi smo imali turiste i jako dobre brojke imamo upravo zbog toga".,

Cjelogodišnji turizam vidi kao jedino rješenje da se odmaknemo od koncepta "sunce i more". Brnjac stoga za jesen najavljuje raspisivanje natječaja za javnu i privatnu turističku infrastrukturu.

"Ide se u smjeru različitosti turističkih proizvoda, primjerice lječilišni turizam, a cilj nam je imati radnike koji će raditi cijelu godinu i da na taj način doskočimo i problemu pitanja radne snage", rekla je.

