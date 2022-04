Institucije češljaju poslovanje Ministarstva zdravstva, a pitanje uz novog ministra gospodarstva je - odakle mu deseci milijuna kuna imovine? Rad obojice analizirao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Posao ministarstva zdravstva s IT tvrtkama ponovno je pod povećalom, ovoga puta zbog nalaza državne revizije.

Sam ministar Vili Beroš priznaje da institucije češljaju mjerodavne službe u ministarstvu, ali da to nije novost i da nalaz revizije nema ništa s tim.

Ministar daje dosta zbunjujuće izjave oko istraga USKOK-a, ali i revizije.

"Iz ovoga je jasno da će državno odvjetništvo provoditi više istraga. Ovo za IT tvrtku je jedna istraga koju radi USKOK, a druga će biti istraga koja se radi temeljem državne revizije i koje mora državno odvjetništvo provoditi i kod Vilija Beroša će biti vrlo prometno u sljedećim danima i tjednima ako, naravno, ostane na mjestu ministra jer dosta zbunjujuće sam daje izjave od prijateljstva do neprijateljstva", rekao je Bago.

"Ono što je bilo vidljivo ovih dana je da je ta tvrtka, angažirana od Ministarstva zdravstva, bila plaćena i prije reda dok s druge strane su veledrogerije koje se ne plaća", dodao je.

Vidi li samo ministar Beroš reformu?

"Samo je on vidi, a dok je dn jedini vidi, a mi ostali koji smo zaposleni svaki mjesec gubimo 178 kuna iz svojeg novčanika zbog neprovođenja reforme. Reforme nisu samo objedinjena javna nabava. Reforme su i bolni potezi i bolne odluke koje su državničke", objasnio je Bago.

"Mi ne možemo imati pedesetak bolnica, to ne može imati ni jedna bogata Nizozemska ni jedna Švicarska imati. Neke bolnice će se trebati zatvarati. Druga je stvar - možemo li mi financirati zdravstveno za 300.000 naših gastarbajtera koji rade po Europi, a onda dolaze popravljati zube ili obavljati specijalističke preglede", kazao je Bago.

"To su milijarde koje treba prelomiti. To su reforme koje ne traju četiri nego osam godina", dodao je. O tome za što se novac trošio tijekom epidemije, Bago navodi da ne znamo koliko smo platili cjepiva ni maskice.

"Ukinuta je javna nabava, išlo se na 'najbrži prst' kod onoga tko je imao prve maskice i prvo cjepivo. Milijarde kuna su u pitanju. Milijarde kuna našeg novca i sigurno će u narednim danima, tjednima i mjesecima biti velika uloga medija da propituju kako se novac nas, poreznih obveznika, trošio u vrijeme pandemije", rekao je Bago.

Ivan Paladina gotovo mjesec dana ministar gospodarstva

Gotovo je mjesec dana otkako je Ivan Paladina preuzeo resor od bivšeg ministra Darka Horvata.

Do sad je, kaže, skenirao situaciju i za idući tjedan najavio je pres konferenciju na kojoj će iznijeti svoj plan obnove.

Oporba je uvjerena da Paladinu zanima samo to da u životopisu ima zapisano kako je bio ministar. Ne vjeruju da će biti pomaka u obnovi.

Ministrov mandat bit će obilježen obnovom, ali i stalnim propitivanjem javnosti odakle mu deseci milijuna kuna imovine.

"On bi trebao javno podastrijeti podatke. Primjerice, on je odlaskom iz IGH stekao oranice, kupovao je obveznice, nekretnine. To se sve mora plaćati gotovinom, to nije na kredit. Neka javnosti objasni kako je stekao tu imovinu, javnost ima pravo to propitivati", kazao je Bago.

"Nije loše bit bogat u politici, to je dobro i još bi bilo bolje da se bogat uđe u politiku, a izađe nešto siromašniji. Mi smo se navikli da siromašni uđu u politiku, a postanu bogataši", dodao je.

"Mnogi se pitaju ovih dana zašto bi netko s 39 godina, anoniman, dobiva 130 tisuća kuna mjesečno od najma, zašto bi ušao u politiku? Je li motiv rad za opće dobro, čisto sumnjam, ali vidjet ćemo kako će raditi. Njegov prvi test je Fond za oporavak od 750 milijuna eura, od toga smo potrošili pet posto. Za godinu dana moramo potrošiti ostalo, To je nemoguća misija. Uz naš sustav javnih nabava, vidjet ćemo kako će to izgledati uopće", zaključio je Bago.

