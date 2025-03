Od potresa koji je pogodio Zagreb prije pet godina izmijenila su se četiri ministra, mijenjao se zakon, procedura, ukinuo Fond za obnovu... sve je to usporilo obnovu, posebno obiteljskih kuća.

O dinamici obnove reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović razgovarala je s ministrom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem.

Danas ste bili u posjeti samo onima koji imaju obnovljene kuće. Što je s onima koji čekaju na obnovu, jeste na njih zaboravili?

Nismo zaboravili. Obnova teče kako smo zamisli. Ja mislim da brže od ovog teško možemo. Sve naše ljude koji čekaju obnovu hvala na strpljenju i razumijevanju.

Koliko imamo gotovih zamjenskih kuća nakon pet godina?

Trideset i osam za Zagreb.

Je li to dovoljno? Trideset osam kuća u pet godina?

Pa obnovili smo 3800 lokacija. Tu su konstrukcijske obnove koje su složenije, skuplje i zahtijevaju puno više angažmana nego izgradnja zamjenske obiteljske kuće.

Branko Bačić i Matea Ćorić Brunović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Ako su to puno zahtjevnije, zašto onda niste mogli raditi kuće koje su manje zahtjevnije?

Zato što smo provodili postupak. Mi bismo već napravili puno više zamjenskih kuća, ali se provodi postupak, određuje se pravo na obnovu, pravo na izgradnju zamjenske kuće, provode se procedure, dokazi.

Jeste Vi zadovoljni nakon pet godina?

U ove moje dvije godine koliko sam na poziciji. Mislim da smo napravili jako puno. Kad sam došao, nije bilo niti jedne.

Znači puno smo vremena izgubili na početku?

Trebalo je donijeti zakon, onda je došao drugi potres pa je on napravio kumulativne štete pa smo mijenjali zakon. Mijenjali smo i financijski okvir, mijenjali upravljački okvir. Mislim da smo sada krenuli značajno. U ovom trenutku gradimo 26 kuća. Ostat će nam još mali broj kuća koje trebamo izgraditi. Do 2027. godine ćemo završiti sve zamjenske kuće. To je dinamiku koju teško možemo ubrzati. Brže od toga nisam siguran da može.

Razgovor s ministrom Bačićem pogledajte u videoprilogu:

