Ministar zdravstva Vili Beroš odbacio je u četvrtak prozivke da je pogodovao prilikom nadogradnje informatičke opreme, ustvrdivši da je apsolutno čist i da nikome nije dodjeljivao poslove.

Ministar Vili Beroš komentirao je navode prema kojima je Državna revizija otkrila da je krajem 2020. godine tvrtki Vinka Kojundžića isplaćeno 2,75 milijuna kuna za rad na nadogradnji dva informatička sustava. Tvrtka je naplatila 6750 radnih sati za samo 12 dana.

Beroš kaže da nikome nije pogodovao.

"Službe koje odrađuju te poslove garantiraju da je sve odrađeno po zakonu kad je riječ o pripremi, nabavi, preuzimanju i plaćanju projekta", kazao je Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera Civilne zaštite. Beroš je ustvrdio da nikome nikad nije nikome pogodovao niti ima prijatelja u IT industriji kojima bi davao poslove, zaključivši da je tu potpuno čist.

Za "postupanje" nadležnih tijela koje je jučer spomenuo rekao je da se odnosi na "ranija postupanja", iz siječnja kad je na osnovu dojave izuzeta kompletna dokumentacija. "To je postupak koji je očekivan i dobrodošao", kazao je Beroš, dodavši kako misli da će nadležne institucije odraditi svoj posao.

Napomeno je da su u kontekstu sličnih navoda druge institucije postupale pa je Državna revizija dala bezuvjetnu ocjenu za financijsko poslovanje i uvjetnu ocjenu za usklađenje poslovanja. Postupalo je i Županijsko državno odvjetništvo koje nije našlo elemenata kaznenog djela.

Ustvrdio je da je apsolutno čist, da nikome nije pomagao, pogodovao ili po svom nahođenju dodjeljivao poslove te da svi poslovi imaju utemeljenje u traženju struke koja je tijekom epidemije tražila niz unaprjeđenja informatičkih rješenja.

"Radi se o trošenju proračunskog, našeg novca pa to mora biti transparentno i zakonito", zaključio je. Upitan misli li da mu netko podmeće s obzirom na očekivanu rekonstrukciju vlade, rekao je da ne misli da je u tome problem iako je to moguće. Smatra da je problem nešto drugo, a to je da sve promijene i novi iskoraci doživljavaju opstrukcije. "Hrvatski zdravstveni sustav se treba malo provjetriti i treba reformu", zaključio je.

Odgovorio je da ne zna kako je 5000 sati moglo biti odrađeno u 12 dana, rekavši da kao ministar ne može sudjelovati u svim procesima, a službe koje su odradile posao sigurno će imati odgovor, kazao je.

Vjeruje i garantirano mu je, dodao je, da su svi poslovi ugovoreni i odrađeni na zakoniti način, a najvažnije je da novi informatički sustavi funkcioniraju. Upitan brine li ga činjenica da bi mogao biti priveden odgovorio je protupitanjem: "Kako bi me brinulo ako sam rekao da mi je savjest čista i da nikome nisam pogodovao"?.

USKOK pokrenuo izvide o Beroševim isplatama Kojundžiću: Naplatili 6750 radnih sati u samo 12 dana

Govorio je i prijateljstvu s Kojundžićem. "Moje prijateljstvo nije ništa bolje ni ništa slabije nego s drugim predstavnicima informatičkih firmi", napomenuo je. "Naravno da sam osjetio potrebu pričati s premijerom i objasniti mu neke stvari. I dalje sam ministar zdravstvenog sustava", kazao je ministar o kadroviranju premijera i nagađanjima da odlazi s ministarskog mjesta.

U 12 dana odrađeno 5000 sati? Ministarstvo zdravstva platilo milijune tvrtki Beroševa poznanika. Oglasio se i DORH

"Njegovo je pravo da odluči tko odlazi, a tko ostaje", rekao je zaključno Beroš.