Iz Vlade i u petak šturo odgovaraju o mogućoj široj rekonstrukciji. Premijer Andrej Plenković o toj temi nije želio ništa reći, a većina njegovih ministara ili nije željela razgovarati ili su naglašavali kako je sve u rukama predsjednika Vlade.

Rekonstrukcija Vlade počela se spominjati nakon što je ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić imenovana glavnom tajnicom Vijeća Europe. Premijer tako mora naći zamjenu za nju, a to otvara prostor i za veće izmjene u Vladi. ''Danas pričamo samo o Mati Rimcu i umjetnoj inteligenciji i digitalnoj ekonomiji'', poručio je premijer nakon sastanka s Rimcem.

Oleg Butković je prstom pokazao na glavnog za odlučivanje. ''To je pitanje za premijera. On je šef i dirigent orkestra koji se zove Vlada Republike Hrvatske i to će premijer odlučiti. On nas je i predložio i na njemu je da vidi što će i kako s tim pitanjem'', poručio je Butković.

Ni ministrica Gabrijela Žalac nije željela komentirati moguću rekonstrukciju, kao ni je li njeno mjesto u tom slučaju sigurno. ''Svaki dan pitate ista pitanja'', rekla je.

O sigurnosti mjesta bila je konkretnija ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. ''Niti jedno mjesto nije sigurno. Svatko od nas mora odgovarati za svoje rezultate i to prema onome što je na početku obećao u resoru'', kazala je Divjak.