Uzimanje tabeta kalijeva jodida i sličnih pripravaka joda na svoju ruku može ozbiljno narušiti zdravlje, istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš apeliravši na građane da to ne čine ni u kojem slučaju.

Da je razumljiva zabrinutost građana zbog rata u Ukrajini, ministar zdravstva Vili Beroš ne spori, međutim, upozorio je da u ovom trenutku nema razloga za uzimanje jodnih preparata te da su stručne službe pripravne za rizike koji mogu imati negativan utjecaj na zdravlje građana.

Ponovio je apel građanima da ni u kojem slučaju samoinicijativno ne uzimaju tablete kalijeva jodida i slične pripravke joda s obzirom na to da mogu potencijalno ozbiljno narušiti vlastito zdravlje.



Upozorio je da tablete joda mogu izazvati opasne nuspojave, baš kao što je to dan ranije učinila i Hrvatska liječnička komora (HLK), a u slučaju nuklearnog incidenta one nisu lijek koji se koristi za cijelo stanovništvo.

Veće doze joda u organizmu mogu izazvati različite poremećaje funkcije štitnjače - hipotireozu, hipertireozu ili blokadu rada štitnjače, a mogu izazvati i jake alergijske reakcije, upozorio je i ministar.



''Korištenje joda samoinicijativno nije adekvatno. Uzimanje joda može biti iznimno opasno, radi se o visokim dozama koje ima niz nuspojava - alergije, upale i mogućnost prestanka rada štitnjače. Čak i liječnici nisu ti koji ordiniraju upotrebu joda jer mi moramo znati točne podatke - meteorološke, jačinu radijacije i ostalog. Postoje službe koje se bave zaštitom od zračenja i brinu o svim parametrima'', kazao je Beroš.



''Službe prate na dnevnoj bazi količinu radijacije, jod će biti distribuiran ako bude bilo potrebe. O preddistribuciji se već danima razgovara, no preventivno uzimanje joda nema nikakvog smisla. Uzimanje joda može, ako je adekvatno, spriječiti razvoj samo jednog vrsta tumora - rak štitne žlijezde. To je samo jedna preventiva i može spriječiti razvoj tumora, no ovako preventivno uzimanje može štetiti'', opetovao je Beroš.



Ponovio je da ''postoje službe u Hrvatskoj koje brinu o parametrima, s njima su pokrenuti razgovori i oni prate podatke'': ''Jedino u suradnji s njima bit će moguće distribuirati jod, a ni u tom slučaju ljudi neće morati sami kupiti jod nego će on biti distribuiran kroz kanale civilne zaštite''.