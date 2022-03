Mirno spavanje mnogima teško pada u posljednjih tjedan dana. Zbog straha od potencijalnog nuklearnog napada sve više građana traži gdje i kako kupiti jod i slične proizvode. Iz Ministarstva zdravstva pozivaju na oprez.

Tablete kalijeva jodida, kao i bilo koji slični proizvodi, ne smiju se uzimati samoinicijativno, to je ukratko poruka Ministarstva. Ako se prethodno ne savjetujemo s liječnicima, možemo ozbiljno narušiti zdravlje. Više o tome u četvrtak je govorio gost Dnevnika, prof. Ante Punda iz Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu splitskog KBC-a. S njim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

"Odluči li netko na svoju ruku uzeti jod, komplikacije mogu biti trenutačne, višestruke i dugotrajne. Ne smije se uzimati kalijev jodid bez preporuke liječnika, odnosno na recept. Može doći do bolesti štitnjače tipa hipertireoze i hipotireoze i do totalne blokade štitnjače, a da ne govorimo o nuspojavama koje mogu biti jako ozbiljne - od dermatitisa, bolesnici koji imaju vaskulitis i određene autoimune bolesti...", naglasio je prof. Punda te dodao da se to odnosi i na ljude koji uzimaju ljekove za liječenje povišenoga krvnog tlaka.

Od blažih nuspojava mogu se pojaviti i gastrointestalne tegobe, upozorio je gost Dnevnika te naglasio kako u ovom trenutku nema nikakvog razloga za uzimanje kalijevog jodida, pogotovo ne bez preporuka liječnika, odnosno na vlastitu ruku.

Na pitanje može li jod pomoći kod nuklearnog napada, Punda je odgovorio kako se nada da do toga neće doći. Ako bi došlo do nuklearnog napada, mogao bi nas zaštititi od razvoja karcinoma štitnjače, ali ne i od drugih radioizotopa.

Preporuka je u takvim situacijama, ali isključivo ako nadležna tijela procijene, kazao je.

"Mi smo imali 1986. černobilsku katastrofu, bio je jedan oblak jodnih para, jodne prašine iznad sjeverozapadne Hrvatske, ali isto nismo imali potrebu uzimati preparate kalijevog jodida, jer su mjerenja pokazala da nije potrebno. Ako bi do toga došlo, morali bi mjeriti kolika je koncentracija i shodno tome postupiti po preporukama nadležnih tijela, HZZJ-a i Ministarstva zdravstva", upozorio je Punda.

"Rak štitnjače se može dogoditi ako se ozrači štitnjača, ali i onda je preporuka da se daje samo djeci, adolescentima i trudnicama. Građani stariji od 40 godina nemaju povećani rizik od razvoja karcinoma štitnjače. Njima to nije potrebno, a ako bi bilo potrebno - sigurno je da će nadležne službe reagirati i dati preporuku o dozi. Uzima se jednokratno i ne štiti nas dugotrajno", naglasio je Punda te ponovio kako se nada da neće biti potrebno, kao i dodao da građane treba umiriti.

