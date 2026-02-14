Ministar: "Nije održivo da cijeli grad živi samo za to"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je da se izmjene Zakona o trgovini, vezane uz ograničavanje točenja alkohola u večernjim satima, rade na snažnu inicijativu dvaju ministarstava - turizma i sporta te gospodarstva kako bi se turističkim destinacijama omogućilo da same upravljaju turizmom.

Uoči utrke Family RUN & FUN powered by SD u subotu na splitskoj Rivi, ministar turizma i sporta rekao je da su izmjene vrlo logične i na tragu strategije i svega onoga što u turizmu rade, a to je da se turističkim destinacijama omoguće da u potpunosti upravljaju sa turizmom na način kako smatraju da je najpotrebnije.

"Nema turizma bez dobre kvalitete života naših sugrađana", dodao je.

"Ta mjera koju će određene destinacije iskoristiti, a već znamo da će je grad Split itekako iskoristiti, na tragu je poboljšanja kvalitete života naših sugrađana koji žele živjeti u jednoj dobroj simbiozi turizma, a ne da cijeli grad ili destinacija samo živi za turizam. To dugoročno nije održivo, a ono što je održivo je da imamo kvalitetno stanovništvo koje osjeća da turizam donosi kvalitetu i poboljšava njihov život. I ta odluka ide u tom smjeru i jako je bitno naglasiti da to nije nešto što će se primjenjivati horizontalno", rekao je.

Svaki grad ili općina u Hrvatskoj moći će odlučiti hoće li ići u tom smjeru, dok će kod onih koji smatraju da to kod njih nije problem sve ostati isto kao što je danas. Oni koji žele dodatno regulirati ili utjecati na turističke tokove i određene turističke proizvode imat će priliku da u određenom vremenskom razdoblju, koje će sami odabrati, mogu ograničiti prodaju alkoholnih pića. Ministar Glavina smatra da je to najbolje moguće rješenje.

Upitan što će biti s radom noćnih klubova u centrima gradova i hoće li se i njima postavljati ograničenja, ministar je odgovorio da isključivo gradovi i općine odlučuju o tome treba li određena turistička destinacija imati noćne klubove te u kojem broju.

"To će se definirati u Planu upravljanja destinacijom koji se sada treba donijeti. Klub mora raditi noću, on u potpunosti ispunjava minimalne tehničke uvjete. Konkretno što se tiče buke u noćnim klubovima u bilo kojoj destinaciji u Hrvatskoj nje nema, već je problem ono što se veže uz to, odnosno na javnim površinama. Tu je potrebna snažnija regulacija, a ono što je još potrebnije je promjena strukture gostiju", rekao je Glavina.

Za primjer je dao Dubrovnik koji ima u Hrvatskoj najprepoznatljiviji noćni klub koji se nalazi u samoj gradskoj jezgri, odnosno u spomeniku, kapaciteta većeg nego nekoliko splitskih klubova zajedno, te nema problema.

Zaključio je kako se turizmom upravlja sveobuhvatno, ali i načinom kako se prezentira destinacija, koja se struktura gostiju dovodi, i upravljanjem tokovima kada su gosti na odmoru.

"Gradovi i općine u Hrvatskoj će imati u potpunosti, s novim izmjenama koje se donose, dodatne alate koji na to mogu utjecati i ja ih pozivam da to iskoriste. Ali nedvojbeno je i jasno, da se to mora definirati u Planu upravljanja kojeg između ostalog donosi gradsko vijeće", zaključio je Glavina.