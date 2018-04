Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas izjavio je u četvrtak da će Hrvatska nastaviti s politikom potpore Hrvatima u Srbiji, dodajući kako Vlada očekuje ispriku Srbije zbog incidenta koji je tijekom posjeta hrvatskog izaslanstva Beogradu izazvao Vojislav Šešelj.

"Hrvati žive kako žive, a na Hrvatskoj je da im i dalje bude potpora u svemu što u svakodnevnom životu imaju, i nastavit ćemo tu politiku i dalje", rekao je Milas novinarima pred Banskim dvorima.

Poručio je kako se u Vladi od Republike Srbije očekuje isprika, kao i "sve ono što bi trebala pristojna uljuđena zemlja napraviti nakon ovakvog incidenta kakav je bio u Srbiji".

Zastupnik u srpskoj Skupštini i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj gazio je u srijedu hrvatsku zastavu i vrijeđao saborsko izaslanstvo, koje je zbog toga prekinulo planirani dvodnevni boravak u Srbiji.

Radin: Ne zadovoljavaju me neka objašnjenja Šešeljeva čina u Srbiji

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin osudio je u četvrtak incident ratnog zločinca Vojislava Šešelja tijekom posjeta saborskog izaslanstva Beogradu, istaknuvši kako ga ne zadovoljavaju neka objašnjenja tog sramotnog čina u Srbiji.

"Svaki je ekstremizam velika sramota i ovo što se jučer dogodilo u Srbiji velika je sramota za Šešelja i njegove istomišljenike. Neka objašnjenja u Srbiji me ne zadovoljavaju", rekao je Radin novinarima na dolasku u zgradu Vlade, upitan o jučerašnjem incidentu kada je Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke i zastupnik u srbijanskoj Narodnoj skupštini, na ulazu u Skupštinu trgao i gazio hrvatsku zastavu te grubo vrijeđao članove saborskog izaslanstva.

Radin smatra kako je sada najbitnije da se nastavi suradnja između Hrvatske i Srbije.

Upitan kako tumači da će se i ove godine održati tri odvojene komemoracije za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu te smatra li da nisu stvoreni uvjeti za održavanje jedne zajedničke komemoracije, odgovorio je kako se nada da se još uvijek o tome razgovara.

Najavio je kako će zbog zdravstvenog stanja "još malo ležati", ali kako je moguće da se pridruži koloni koju organiziraju pripadnici nacionalnih manjina u subotu.

Medved: Šešeljev divljački čin veliki je problem koji Srbija mora riješiti

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved osudio je trganje i gaženje hrvatske zastave te vrijeđanje članova saborskog izaslanstva u Beogradu, istaknuvši kako je taj divljački čin srbijanskog zastupnika u Narodnoj skupštini, ratnog zločinca Vojislava Šešelja, veliki problem koji Srbija mora riješiti, umjesto da njezini najviši dužnosnici "relativiziraju taj čin".

"Apsolutno osuđujem taj divljački čin, a nažalost to nije prvi put. Svjedočili smo nakon puštanja Šešelja iz Haaga što je činio u Srbiji – palio hrvatsku zastavu. Posebno je zabrinjavajući iskaz, nakon presude prije nekoliko dana, da je posebno ponosan na ono što je činio u Hrvatskoj i da bi to ponovio. To je veliki problem Srbije koji mora riješiti", rekao je Medved prije sjednice Vlade.

Smatra kako iskazi najviših srbijanskih državnih dužnosnika nakon tog incidenta, zbog kojega je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odlučio prekinuti posjet saborskog izaslanstva Beogradu, nažalost, relativiziraju taj čin.

"Očekujemo od njih da najozbiljnije shvate takvo ponašanje četničkog vojvode i ratnog zločinca. Radi se o zastupniku u srbijanskoj Narodnoj skupštini, osobi koja je osuđena za ratni zločin i osobi koja konstantno čini takve incidente koji su usmjereni ka ponižavanju hrvatskih simbola i u konačnici hrvatske države", naglasio je Medved.

Vučićeva usporedba Šešeljeva divljaštva s pitanjem Mire Bulja je neusporediva

To što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ovaj incident usporedio s onim što je on doživio u Hrvatskoj, kada ga je Mostov zastupnik Miro Bulj upitao hoće li doći u Glinu i ispričati se Srbima koje je huškao 1995. godine, a branitelji su održali prosvjed kod Markova trga, ocijenio je neusporedivim sa Šešeljevim divljaštvom.

"Hrvatska je ozbiljna zemlja, vodi ozbiljnu politiku i to je apsolutno neusporedivo. Dakle, ovaj čin koji se jučer dogodio u Skupštini Srbije zabrinjavajući je u smislu da ga Srbija mora shvatiti vrlo ozbiljno i moraju ga riješiti unutar svoje države", poručio je ministar hrvatskih branitelja.

Upitan očekuje li da će Srbija primijeniti zakon koji kaže da osobe osuđene na zatvorske kazne duže od šest mjeseci ne mogu sjediti u Narodnoj skupštini, Medved je kazao kako očekuje ozbiljno postupanje srbijanskih vlasti u odnosu na sva dosadašnja postupanja koja su kontinuirana, a ovaj incident nije izdvojen slučaj.

Mišljenja je da se sastanak s hrvatskim parlamentarnim izaslanstvom trebao bolje organizirati kako se ne bi dopustio takav čin. (Hina)