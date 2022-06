Hrvatska se nalazi u, blago rečeno, čudnoj situaciji. Nezaposlenost nikad manja, a radnika je nikad manje pa je rješenje uvoz radnika. No i druge - bogatije zemlje od Hrvatske traže strane radnike. Što im to Hrvatska može ponuditi, a drugi ne mogu.

Nezaposlenost nikad manja, no i radnika nikad manje. Situacija je čudna, a o tome i drugim problemima tržišta rada, ali i umirovljenika, reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago razgovarao je s ministrom rada i mirovinskog sustava Marinom Piletićem.

Splitski Trgovački sud objavio je popis tražbina u predstečaju Brodosplita. O tome što očekuje radnike Brodosplita, Piletić navodi kako postoji Zakon o osiguranju radničkih tražbina.

"Mi smo već ove godine isplatili više od 12 milijuna kuna plaća iz grupacije Brodosplit. S obzirom da ima čitav niz pravnih subjekata, možemo očekivati i dodatne zahtjeve za isplatu plaća", kazao je i dodao da radnici mogu biti sigurni da će dobiti svoje plaće.

"Mi nećemo kršiti vlastite zakone, sredstva su u proračunu osigurana. Ono što želimo učiniti upravo zbog ovakvih situacija, da ne budu samo tri sigurne plaće koje po zakonu u slučaju blokade ili stečaja radnici mogu očekivati, želimo proširiti period i osigurati radnike za duže razdoblje", naveo je Piletić.

Rekordna zaposlenost i velika potražnja za radnicima

Na pitanje o rekordnoj zaposlenosti i situaciji da poslodavci ne mogu naći radnike, navodi kako se događa da Hrvatska nije nikad imala više osiguranika.

"Nikad nije imala više zaposlenih ljudi prema podacima HZMO-a. To je dobra stvar. Mi iz situacije otprije nekoliko godina s prevelikom nezaposlenosti imamo nikad manju nezaposlenost i manjka nam radne snage", kazao je Piletić.

"To su dobri pokazatelji za hrvatsko gospodarstvo. Mi smo tu omogućili smo čitav niz alata da poslodavci dođu do radne snage", dodao je.

U Hrvatskoj rade tisuće stranaca

Na pitanje je li zakon omogućio lakši dolazak do stranaca, Piletić navodi da to ovisi od slučaja do slučaja.

"Vlada je 1. siječnja 2021. izmijenila Zakon o strancima, ukinut je kvotni sustav. 2020. smo imali nešto manje od 40 tisuća stranaca, prošle godine je bilo 82 tisuće stranaca u Hrvatskoj, sad već imamo 52 tisuće stranaca u Hrvatskoj koji su na tržištu rada", rekao je.

Inflacija je pojela plaće

Na pitanje novinara trebamo li strahovati od eura, Piletić navodi da je u mandatu ove Vlade prosječna plaća povećana za gotovo 2000 kuna te da inflacija nije sigurno pojela kompletno povećanje plaća.

"Naravno da u ovom trenutku kad zaista inflacija luduje realne plaće i mirovine su manje nego bi bile inače. Činjenica jest da, s obzirom na inflaciju - realne plaće su nešto manje", rekao je.

Novi Zakon o radu

Komentirao je i novi Zakon o radu koji bi trebao regulirati rad putem platformi.

"S obzirom da postojeći Zakon o radu ne prepoznaje platformski rad, želimo omogućiti i ugovore na određeno koje želimo smanjiti na minimum i one koji kratko traju, to smo predvidjeli Izmjenama i dopunama Zakona o radu", kazao je Piletić.

"Što se tiče platformskog rada, želimo poslati jednu poruku - svi koji rade, putem algoritma, imat će sva prava iz radnog odnosa kao i svi ostali", dodao je.

Rad od kuće

Za rad od kuće navodi da je i to jedna od stavki koja će se naći u novom zakonu.

"Mi smo predvidjeli da to bude jedna od stavki Ugovora o radu, da poslodavac prihvati svoj dio obveza prema radniku ako ga upućuje na privremeni ili stalni rad od kuće, da se te stvari definiraju", kazao je Piletić.

"Imamo dobrih primjera i od strane posloprimaca i od strane poslodavaca koji žele koristiti takav model", dodao je.

Indeksacija mirovina u rujnu

U rujnu se očekuje indeksacija mirovina koja bi umirovljenicima trebala povećati njihova primanja.

"Čekamo zadnje podatke Državnog zavoda za statistiku, to će biti najveće usklađivanje otkako ovaj model postoji. Očekujemo da bi moglo biti pet posto povećanje, odnosno usklađivanje svih mirovina", rekao je Piletić.

Na pitanje o potpori domovima umirovljenika navodi da je dio domova u ingerenciji države, a dio je u ingerenciji regionalne uprave.

"Mi ćemo u pregovorima sa županima koji su osnivači domova i sa stanjem u proračunu reagirati", najavio je.

"Problem je nedostatak kapaciteta u svim domovima u Hrvatskoj, očekujemo u kolovozu raspisivanje natječaja gdje želimo 370 milijuna kuna upotrijebiti za 800 novih smještajnih jedinica u Hrvatskoj", rekao je Piletić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr

Italija se bori sa strašnom sušom: Jedan grad zabranio frizerima dvostruko ispiranje kose, odredili i paprenu kaznu