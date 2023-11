Ministar o krahu slučaja Agrokor: DORH je birao tko će raditi vještačenje, a ne Vlada

Ministar financija Marko Primorac komentirao je odluku Visokog kaznenog suda da je knjigovodstveno-financijsko vještačenje KPMG-a Poljska, koje predstavlja ključni dokaz protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i ostalih osumnjičenih, izbačeno iz spisa.

“Mi smo kao Vlada, iako tada nisam bio njen član, ali nešto o tome znam, osigurali na traženje DORH-a određeni iznos sredstava za provođenje tog vještačenja koje se pokazalo sporno. To nije bilo na inicijativu Vlade niti je ona sudjelovala u odabiru tvrtki, dionika koji su radili vještačenje, nego je to bila na inicijativu DORH-a”, rekao je Primorac.

Dodaje da su sve to pitanja za nadležnu institiuciju: ''Vlada će biti tu ako će biti potrebno, da kao Vlada osigura neke dodatne uvjete ili bilo što drugo. Naravno da smo DORH-u, kao instituciji u čijoj je nadležnosti ovo pitanje, na raspolaganju."

Upitan strahuje li da će država u konačnici Todoriću morati isplaćivati milijarde, odgovorio je: "Ne strahujemo ništa."

"Ako je nešto sporno, institucije trebaju napraviti ono što trebaju. Nema potrebe ni razloga da Vlada to na bilo koji način okarakterizira. Napravit ćemo što god treba da se kvalitetno postupak završi do kraja, nećemo biti čimbenik koji će stvarati ambijent otegotnih okolnosti", rekao je Primorac.