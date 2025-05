Bivši ruski ministar vanjskih poslova: "Ovo je jedini način da se zaustavi Vladimir Putin"

Andrej Kozirjev bio je ministar vanjskih poslova Rusije za vrijeme predsjednika Borisa Jeljcina od 1990. do 1996. godine, a sada živi u SAD-u. U intervjuu za DW osuđuje ruski agresorski rat i optužuje Zapad za nedostatak volje.

Kozirjev je komenitaro pregovore između Rusije i Ukrajine u Istanbulu. Rekao je da se radi o "potpunom gubljenju vremena" te da nema razloga da pregovori, tko god u njima sudjelovao, budu okrunjeni uspjehom.

"Jedini način da se zaustavi Vladimir Putin i zapravo ga se natjera da se uključi u normalne pregovore i razmotri prekid intervencije jest naoružati Ukrajinu do zuba - kako to ponekad kaže američki predsjednik Donald Trump. Samo ukrajinska vojska, ukrajinska ekonomija i snaga cijele zemlje mogu predstavljati prepreku daljnjoj agresiji u Europi i nastavku ovog rata. Ipak upravo to se ne događa", rekao je Andrej Kozirjev.

Bivši ruski ministar vanjskih poslova osvrnuo se i na Trumpov utjecaj u mirovnim pregovorima.

"Nema znakova da je Trump stvarno spreman poduzeti konkretne mjere, barem nametnuti ekonomske sankcije. Iako one ne bi bile od velike koristi. Ali on ni to ne čini, a kamoli da isporučuje moderno oružje Ukrajini, povećava vojnu pomoć itd. Zasad ni Trump niti itko drugi na Zapadu, među zapadnim saveznicima, nije spreman učiniti ono što ruski 'istočni saveznici' čine za Rusiju. Sjeverna Koreja i Iran isporučuju oružje i rakete. Sjeverna Koreja sada čak i izravno sudjeluje u intervenciji i šalje trupe. A Zapad samo priča. O kakvoj prijetnji onda govorimo? Putin se navikao na te prijetnje", smatra Kozirjev.

Na pitanje novinarke Olge Tihomirove hoće li SAD pod Trumpom promijeniti svoju politiku i povećati vojnu prisutnost u Ukrajini, Kozirjev je odgovorio: "Naravno da bi to one mogle učiniti, to je samo pitanje političke volje. Ali oni se plaše. Plaše se Putinovog nuklearnog ucjenjivanja. Ipak Putin nikada neće posegnuti za nuklearnim oružjem zbog Ukrajine. To je čista prijetnja. SAD su se plašile - i još uvijek se boje".

Dodao je i da je Zapad pokazao da je slabe volje.

"On ima oružje. Francuska, Njemačka i Velika Britanija imaju oružje koje bi mogle prilično brzo rasporediti ili proizvesti kako bi doista promijenile tok ovog rata, pa čak ga i okončale. Nadam se da će se Rusija povući iza svojih granica. Pregovori su samo zamjena za druge mjere", uvjeren je bivši ruski ministar vanjskih poslova.

Andrej Kozirjev i Boris Jeljcin Foto: Afp

Jedino što sprječava Trumpa da se potpuno povuče i počne se pretvarati da Ukrajina ne postoji jest javno mnijenje u Sjedinjenim Državama, a ono je, kaže Kozirjev, i dalje većinski na strani Ukrajine.

"Mislim da bi on to vrlo rado učinio. I u njegovom okruženju ima mnogo onih koji bi najradije upravo to učinili: zabili glavu u pijesak poput noja i tvrdili da je Amerika na prvom mjestu, da ih ništa drugo ne zanima i da Europa treba raditi što želi. To pokazuje potpuni nedostatak razumijevanja uloge Amerike kao vođe slobodnog svijeta i američkih interesa u cjelini, uključujući i ekonomske", zaključio je te podsjetio da Trump mora poštovati i Rezoluciju o podršci Ukrajini.

Andrej Kozirjev i Bill Clinton Foto: Afp

Na pitanje o tome kakav prostor za djelovanje u Istanbulu ima ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, nekadašnji zamjenik Andreja Kozirjeva o kojem bivši diplomat vrlo pozitivno govori, za DW je rekao da Lavrov tu baš ništa ne može učiniti.

"Jer svaki ministar vanjskih poslova, kao i ja dok sam bio ministar, provodi predsjednikovu politiku. U ovom slučaju, to je diktator. Ministar vanjskih poslova služi diktatoru, ne služi interesima Rusije. Mislim da je Lavrov veoma dobro svjestan da je ovaj rat gotovo jednako velika katastrofa za Rusiju kao i za Ukrajinu. A dugoročno gledano, to bi mogla biti još veća katastrofa. Jer Rusija gubi sebe, dok se Ukrajina u ovoj herojskoj borbi pronalazi", reako je Andrej Kozirjev.