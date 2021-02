Milijuni su u igri, točnije nešto više od 380 milijuna kuna, za dovršetak autoceste od Zagreba prema Sisku. Vlada Andreja Plenkovića odlučna je da posljednje kilometre pusti u promet u ovom mandatu. Jedna je ovo od najskupljih dionica. Gradi se gotovo 15 godina. I u mandatima čak pet premijera.

Sve je počelo još 2006. godine. Tri godine gradilo se devet kilometara od Velike Gorice do Buševca. A onda šest godina kasnije - i čvor prema Jakuševcu, te novih 11 kilometara od Buševca do Lekenika - gdje je sve stalo.

Više o novoj dionici, ali i drugim aktualnim pitanjima iz sektora prometa i infrastrukture u Dnevniku Nove TV kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Gotovo 400 milijuna kuna osigurano je za dovršetak autoceste do Siska.

"Vlada će u četvrtak donijeti odluku čime će se zadužiti HAC da raspiše natječaj i dovrši gradnju autoceste prema Sisku. To je dionica ukupne vrijednosti oko 325 milijuna kuna", rekao je Butković i dodao da se radi o 12 kilometara od Lekenika do čvora Sisak.

"Posebno još od čvora Sisak do ulaska u grad koji uključuje i novi most preko Odre, što je u ingerenciji Hrvatskih cesta, to je dodanih 60 milijuna kuna", dodao je Butković.

HAC će raspisati natječaj

Navodi da će HAC raspisati natječaj. "Imali smo sreću da smo u procesu financijskog restruktuiranja čitavog sisačkog sektora koji je uspješno priveden kraju. Imamo određene uštede na samim refinanciranjima kraj postojećih kredita i stvorila su se financijska sredstva, razlika da možemo iz postojećih sredstava isfinancirati taj ostatak", istaknuo je Butković.

Prvi dio autoceste do Lekenika bio je najskuplji u Hrvatskoj. Sada se govori o ciframa koje su do četiri puta niže. "Vidjet ćemo kakve će ponude stići. Teško je govoriti na koji iznos će biti raspisan ugovor", rekao je Butković i dodao je je izgradnja autocesta u kontinentalnom dijelu zemlje gotovo završena.

Završena rekonstrukcija željezničke pruge

Navodi da je, što se tiče željeznice, prošle godine završena rekonstrukcija željezničke pruge.

"Danas se od Siska do Zagreba prometuje prosječnom brzinom od oko 120 kilometara na sat. To je dosta zavidna brzina u odnosu na ostatak Hrvatske. Potres je napravio određene štete na infrastrukturi", rekao je Butković.

Dionica prema Sisku ne naplaćuje se zbog potresa, što je pohvalno, no prihod od cestarina pao je zbog epidemije.

"Mi smo odustali od prodaje autoceste i monetizacije, ali smo krenuli u reformu cestarskog sektora. Stvorene su uštede u tvrtkama. Smanjuju se troškovi i to funkcionira dobro", kazao je Butković i dodao da se utjecaj korone vidi u cijelom sektoru.

"Zaustavili smo proces pronalaska strateškog partnera za Croatiu Airlines. Dijelimo sudbinu s drugim kompanijama u svijetu. Zračni promet je tu imao najveći udar. 91 posto je tu pad u 2020. godini u odnosu na 2019. Nadamo se da će to ove godine biti puno manje", rekao je Butković i dodao da je Croatia Airlines trebala potporu države, a to je dozvolila i Europska unija.

O Pelješkom mostu

O tome hoće li biti gotov prvo Pelješki most ili pristupne ceste kaže kako će biti sve gotovo.

"Neće biti sve gotov u isti dan, to je teško za očekivati. Mi ćemo imati most i ceste gotove do turističke sezone 2022. Vozit ćemo se mostom i 30 kilometara pristupnih cesta", rekao je Butković i dodao da je obišao to gradilište prije nekoliko dana.

"Korona nije zaustavila radove na Pelješkom mostu", zaključio je Butković.

Do kraja veljače besplatno autocestom za Sisak, jedan privatni distributer odlučio otpisati troškove za struju potresom pogođenom području

Hrvatska prometna infrastruktura uz pomoć EU sredstava razvija se brže i jače

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr



Najgledanija informativna emisija u zemlji, Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.