Ne prestaju se nizati reakcije na potez četvero talijanskih europarlamentaraca koji su u subotu pokušali ilegalno prijeći zelenu granicu Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je kako će o svemu obavijestiti predsjednika Europskog parlamenta, ali i napao SDP zbog kako kaže - udara na nacionalne interese.

"U svakom slučaju, to je protiv nacionalnih interesa RH. Moram priznati da mi nije jasno kako je uopće došlo do mogućnosti da se SDP upusti u ovakav potez, korak. To još nije viđeno u smislu pokušaja internacionalizacije nečeg što je protiv nacionalnih interesa", kazao je premijer Andrej Plenković.

"Skupljamo i imamo sve više informacija o performansu koji se trebao dogoditi na našoj granici. Bilo je pomagača s BiH strane granice koji su trebali ilegalno dovesti migrante u trenutku kada su se trebali pojaviti talijanski europarlamentarci", naveo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

SDP-ovi eurozastupnici u utorak nisu željeli komentirati ovaj slučaj.

SDP osudio zaustavljanje europarlamentaraca na granici s BiH: "Hrvatska je članica EU te je dužna poštivati njene zakone i vrijednosti"

Ekipa Dnevnika Nove TV posjetila je mjesto Bojna - zadnje selo prije bosanske granice. Do tog mjesta su stigla i četvorica talijanskih eurozastupnika.

Što se događalo na granici?

No što se tamo događalo rekao je gost Dnevnika Nove TV, dr. sc. Alemko Vrđuka, voditelj službe za granicu PU sisačko-moslavačke.

"Njihova namjera je bila da prijeđu državnu granicu izvan mjesta koje je predviđeno za prijelaz granice. Ovdje nije granični prijelaz", kazao je Vrđuka.

Europarlamentarci su kasnije rekli kako su htjeli vidjeti kako se troši novac iz Europske unije.

"To nije istina, mi to znamo iz verbalne note Talijanske Republike gdje su oni tada izrazili namjeru da bi prešli državnu granicu kroz šumu u mjestu Bojna", objasnio je Vrđuka.

"Njihov interes je bio da prijeđu granicu kroz šumu", dodao je Vrđuka.

Javile im se kolege iz BiH

U tim trenucima u subotu su se našim policajcima javile kolege iz bosansko-hercegovačke policije i rekli što se tamo događa.

"Javili su nam da su se s njihove strane skupila jedna grupa migranata s namjerom da nezakonito prijeđu državnu granicu", kazao je Vrđuka.

"U njihovom prisustvu je bila talijanska novinarka koja je bila u direktnom kontaktu s novinarima koji su bili u pratnji gospode iz Europskog parlamenta", dodao je Vrđuka.

"Državna granica prelazi se na graničnim prijelazima"

Navodi da se do sada nije bilo takvih namjera, nitko se nije odlučio doći i reći da želi prijeći granicu na mjestu koje nije predviđeno za prelazak.

"Državna granica se prelazi na graničnim prijelazima", dodao je Vrđuka.

110 tražitelja međunarodne zaštite

"U siječnju smo u krugu od pet kilometara dobili 110 zahtjeva za međunarodnom zaštitom. To govori suprotno od onoga što su nam ta gospoda prebacivali. Oni su tvrdili da mi nismo skloni uzimati takve zahtjeve, to nije istina", rekao je Vrđuka.

Kaže i da je teren izuzetno opasan za hodanje.

"Na ovoj crti je bilo razgraničenje Armije BiH i srpske vojske s okupiranog područja. S obje strane su minska polja. Na to smo upozoravali europarlamentarce u subotu", istaknuo je Vrđuka.

Kako je rekao, zahvaljujući sredstvima koja su dobili, imaju dovoljno ljudi i tehnike.

"Pritisak na granicu posljednjih nekoliko godina je značajan. Zahvaljujući Eurospkoj uniji i novcu koji se ulaže u nas imamo dovoljno ljudi i tehnike da ovu granicu čuvamo onako kako treba", rekao je Vrđuka.

Navodi da situacija s potresom nije utjecala na migrante i njihov pritisak na našu granicu.

Hrvatski policajci u međunarodnom skandalu: "Nakon jurnjave preko polja stigli grupu europarlamentaraca, nekoliko njih je zgrabilo novinare"

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr



Najgledanija informativna emisija u zemlji, Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.