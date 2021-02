Ministar pravosuđa Ivan Malenica kritizirao je suce koji su uhvaćeni na ilegalnoj zabavi sa Željkom Kerumom. Kaže da njihovo ponašanje baca lošu sjenu na hrvatsko pravosuđe te da će Vrhovni sud ili Ministarstvo donijeti odluku o mogućim kaznama.

Policija još uvijek postupa u slučaju fešte splitskih sudaca usred pandemije u društvu Željka Keruma. Za to vrijeme, oni ignoriraju težinu svog postupka i poruke koja je poslana javnosti. O ovom splitskom slučaju, ali i o stanju u pravosuđu, te o sudbini Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa s ministrom Ivanom Malenicom razgovarao Mislav Bago. Upitao ga je planira li poslati inspekciju u Split.

"Držim da je ponašanje sudaca neprimjereno i da suci moraju poštivati kodeks sudačke etike unutar i izvan sudnice. Predsjednik Vrhovnog suda je već je postupio. Zatražio je mišljenje od sudačkoga Vijeća, a sukladno tomu predsjednik Vijeće će postupiti. Gospodin Sessa je poslao županijskom sudu u Splitu upit, a gospodin Galić Upravnom sudu u Splitu. Kada oni dobiju mišljenje, mi ćemo konkretno postupiti“, potvrdio je Malenica.

"Postupit ćemo prema proceduri, i nadam se da će mišljenje sudačkih vijeća doći u iduća dva tjedna“, dodao je.

Upitali smo ga stoga što običan građanin može očekivati, ako suci mogu raditi što ih je volja i biti na derneku, dok su građani u hibridnom lockdownu i ne mogu ići nigdje. "Svjesni smo da navedeno ponašanje baca lošu sjenu na pravosuđe. Ako neće nastupiti Vrhovni sud, onda će reagirati Ministarstvo pravosuđa“, zaključio je.

Ne vjeruje da je Povjerenstvo izgubilo svrhu

Ministar Malenica komentirao je i izjave Dalije Orešković o ogreničenom postupanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i gubitku autonomije i svrhe postojanja.

"Povjerenstvo nije izgubilo svoju svrhu. Ovo ne znači smanjenje ovlasti Povjerenstva. Nije istina da se ključni članak ne može primjenjivati. Sud je samo odredio da se taj članak mora povezivati sa konkretnom povredom Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Postoji ostalih 57 članaka, kao na primjer onaj koji utvrđuje što jest sukob interesa", objasnio je Malenica.

Upitali smo ga i je li se čuo sa predsjednicom Povjerenstva i hoće li postrožiti Zakon.

"Planiramo donošenje Zakona o sprječavanju sukoba interesa ove godine. Postrožit ćemo ga i utvrdit ćemo Povjerenstvo kao neovisno i nepristrano tijelo koje će biti jak antikorupcijski alat", kazao je. Problem je što se do tada neće moći rješavati veliki, kapitalni, slučajevi korupcije. "Predsjednica Povjerenstva rekla je da se radi o 15 posto takvih slučajeva", dodao je.

Komentirao je i prijedloge Radimira Čačića o izmjenama Zakona.

"Svakako su svi prijedlozi koji idu u smijeru ubrzavanja kaznenih postupaka dobrodošli. Intencija je da uvedemo rokove unutar kojih se postupci moraju riješiti. Eliminirat ćemo iz aktualnog Zakona sve što usporava procese. Ove godine ćemo krenuti u obnovu Zakona i to nam je rok za pokretanje izrade kroz radnu skupinu", obećao je Malenica.

Tko će biti novi predsjednik Vrhovnog suda?

Ministar Malenica za kraj je komentirao i prijave za mjesto predsjednika Vrhovnog suda. Natječaj traje do kraja tjedna, a do sada se za to mjesto kandidirao samo Đuro Sessa. Rekao nam je što će se dogoditi ako predsjednik RH odluči da nitko nije zadovoljio uvjete.

"Ja ne bih prejudicirao broj kandidata niti prijedlog predsjednika Milanovića. Vidjet ćemo tko su kandidati, a ako budu odbijeni postoji i zamjenik predsjednika suda", zaključio je.

