Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović zatražio je izvanrednu reviziju u HEP-u, a što je cilj tog poteza objasnio je gostujući u Dnevniku Nove TV.

Revizija u HEP-u, tužbe u Ini i Fortenova bile su teme o kojima je s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Davorom Filipovićem razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

''Cilj je utvrditi krvnu sliku HEP-a''

''Nalazimo se u jeku nezapamćene energetske krize i HEP je preuzeo veliki teret na svoja leđa kako bi naši građani, ali i naši poduzetnici imali cijenu električne energije koja je višestruko niža od tržišne. Mjere su stupile na snagu 1. listopada, a jedan od ciljeva izvanredne revizije jest da se utvrdi krvna slika HEP-a, odnosno da vidimo kako je HEP točno poslovao od početka ove godine do 30. rujna, znači do trenutka kada su mjere krenule, a sve kako bismo imali kvalitetnu podlogu za donošenje odluka u budućnosti'', kazao je ministar gostujući u Dnevniku Nove TV.

Upitan je li ovo na neki način iskaz nepovjerenja prema aktualnim kompanijskim strukturama, Filipović je odvratio: ''Ne bih to gledao kroz prizmu vjerujem li nekome ili ne vjerujem, nego kroz prizmu toga da nam trebaju precizni podaci i činjenice kako bismo mogli donositi kvalitetne odluke u budućnosti''.

''Svi znamo da je velika neizvjesnost ispred nas, prema tome - moramo imati uporišta za donošenje dobrih odluka.... Vidjet ćemo kako je HEP poslovao u ovom razdoblju, kakav je učinak mjera i na temelju toga ćemo razmišljati kao dalje, kakve poteze vući, u kojem smjeru ići, to je osnova'', istaknuo je.

Nakon afere u Ini, Vlada provjerava poslovanje HEP-a: Izvanredna revizija pročešljat će sve ugovore

Na napomenu Biočine da Uprava HEP-a još uvijek ima privremen mandat na šest mjeseci, ističe u prosincu, te opetovano pitanje je li ipak riječ o određenom nepovjerenju, Filipović je kazao: ''Malo ću se našaliti pa ću reći kako ima jedna izreka koja kaže da treba svakome vjerovati, ali nakon što se provjeri''.

Osim kao važna karika u podnošenju tereta spram građana i gospodarstva, HEP se, rekao je, između ostalog, Filipović, ''može gledati i kao važan faktor za nacionalnu sigurnost''.

Davor Filipović u studiju Dnevnika Nove TV - 5 (Foto: DNEVNIK.hr)

Vlada sada šalje izvanrednu reviziju, a HEP trenutno nema redovnog revizora, upozorio je Biočina na što je Filipović najavio da će redovni revizor biti izabran za 2022. godinu, a ''ovdje se ciljano pregledavaju određeni dijelovi poslovanja HEP-a. Napravit će se analiza svih kupoprodajnih ugovora HEP-a kada govorimo o energentima - mislim tu na struju, plin i ugljen, i to tako da se pogleda što se radilo u 2021. godini, koja nije bila krizna i da se usporedi s ovim razdobljem do 30. rujna, a svi nalazi revizije će se koristiti za unaprjeđenje poslovanja HEP-a''.

Tužbe u Ini? ''Nije nitko rođen da bi bio direktor neke državne firme''

Aktualna tema su i tužbe u Ini, a pitanje je, upozorio je Biočina, što će biti ako se pokažu osnovane - trebat će isplatiti ne samo otpreminine, nego i kamate, kao i tko će biti odgovoran za taj gubitak.

''Nije nitko rođen da bi bio direktor neke državne firme ili član Uprave firme u kojoj država ima 44 posto dionica prema tome - poruka Vlade je bila jasna da oni trebaju otići sa svojih pozicija. Svi znaju kakav se tamo skandal dogodio. Naravno, svatko ima pravo tužiti i ući u neki sudski proces, ali ne bih prejudicirao ishod tih postupaka''.

Smijenjeni članovi Uprave tužili Inu! Plenković: "To je njihova privatna stvar"

Opetovao je da je ''u Ini nužno promijeniti model korporativnog upravljanja i to je nešto na čemu trenutno radimo'': ''Komentirao sam i nedavno da je jedna od najvećih pogrešaka hrvatske politike bila prodaja Ine, to je sve započelo 2003. godine i onda se to događalo u fazama i danas se nalazimo u situaciji u kakvoj jesmo''.



Što se tiče oporbenih prijedloga, poručio je ''neka pokušaju, a bilo kakvo pravno rješenje bi bilo dobrodošlo, međutim, nije to tako lako''.

Davor Filipović u studiju Dnevnika Nove TV - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

''Sve zavrzlame oko preuzimanja Fortenove rješavat će se u razdoblju ispred nas''

Kad je, pak, riječ o Fortenovi, ministar je kazao da se utvrđuju činjenice.



''Najvažnije nam je da to poduzeće neometano i uspješno posluje, i to je ono što se događa, a sve zavrzlame oko preuzimanja će se rješavati u razdoblju koje je ispred nas. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) u okviru kojega funkcionira i stalna skupina za praćenje sankcija u suradnji s drugim institucijama poput HANFA-e radi na tome kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i kako bi se vukli određeni potezi'', zaključio je Filipović u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.