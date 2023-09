Ministar Fuchs tvrdi da je sve spremno za cjelodnevnu školu: "Roditelji su bili zavedeni, znamo odakle je vjetar puhao"

Sindikalne akcije, ustavna tužba, novi predmeti, škole na kojima još traje renovacija... Nema kraja izazovima u ovoj školskoj godini. O svemu je za Novu TV govorio resorni ministar Radovan Fuchs.

"Kreću 62 škole. Školu u Slanom smo izbacili zato što nisu bili svi dokumenti priloženi da bi škola bila uključena, pa ju je Ministarstvo isključilo iz cijelog ovog projekta. I jedna manjinska škola je u tijeku cijelog procesa odlučila da ipak neće sudjelovati", rekao je Fuchs.

Projekt cjelodnevne škole osmišljavao se dvije godine, kazao je Fuchs, i sve je spremno i tvdi da se nije brzalo na ovom projektu i da je sve spremno.

"Škole su odabrane, kontaktirane, provedena je čitava edukacija nastavnika i ravnatelja, odgovara se na pitanja koja dolaze iz škola. Prvi dio novaca koji smo obećali su već i dobile, knjige su u školama, a u dvije će biti dostavljene u ponedjeljak ujutro", naveo je Fuchs.

Ministar je kazao i kako misli da će ustavna tužba biti odbačena, a o roditeljima koji su ju podnijeli kaže kako "uvijek ima dio roditelja koji nešto neće" te da "tu ima i politike koja se umiješala".

"Roditelji su bili dovoljno informirani, ali oni su bili poprilično zavedeni od jednog cijelog segmenta koji su govorili da će djeca biti do 18 ili 19 sati u školama. Znamo odakle je vjetar puhao i ta stvar se smirila", rekao je.

Tvrdi, koliko on zna, da nitko nije ispisao dijete iz škole koja će imati takav program.

Na pitanje novinarke hoće li zaposlenicima u prosvjeti rasti plaće, Fuchs je kazao: "Ako pogledate unatrag, plaće su se u mandatu ove i one prethodne Vlade u sustavu povećavale. Inflacija? Pojela je i veliki dio vaše i moje plaće, ako ćemo to tako gledati. Naravno da se Vlada bori s inflacijom, ali je apsolutno činjenica da su se plaće povećavale".

Radovan Fuchs kazao je i kako je zadovoljan kvalitetom obroka u školama, a komentirao je i cijene školske opreme.

"Troškovi opreme su vjerojatno visoki, ali to ima, pretpostavljam, i veze tim tko želi kakvu školsku torbu, kakvu školsku pernicu i slično. Ima tu puno komentara i mišljenja da li bi to trebalo pojednostaviti da nema nekih isticanja razlika. Spominju se čak i nekakve školske uniforme. Školske knjige su besplatne, odnosno nisu besplatne, one itekako puno koštaju, ali ih pokriva država. U cjelodnevnoj školi su tu i pomoćni materijali besplatni, a ovaj drugi dio ostaje ipak na dušu roditelja", rekao je Fuchs

