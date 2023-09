Stručnjak za sigurnost otkrio kako je razbijena narkobanda: Osumnjičeni vjerojatno nisu bili svjesni jedne stvari

U velikoj akciji USKOK-a zbog preprodaje droge i veze s narkobandom u petak je uhićeno 20 osoba. Ispitani su u subotu u USKOK-u.

Skupina se tereti za kupovinu, krijumčarenje i preprodaju oko 760 kilograma marihuane, devet kilograma kokaina, 15 kilograma speeda te oko 3000 tableta ecstasyja.

Jure Šakić, odvjetnik Dejana Novaka, ispričao je za Dnevnik Nove TV kako se njegovom klijentu na teret stavlja kazneno djelo neovlaštenog prometa i trgovine drogom, a danas je iznio kratku obranu.

"Za sada nije iznosio svoju obranu. Prvo ćemo ispitati zakonitost tih dokaza, a tada ćemo tek ulaziti u meritum da li se nešto dogodilo", rekao je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Viktora Milakovića.

O tome idu li uhićeni iza rešetaka odlučivalo se cijeli dan na županijskom sudu, ročište traje od popodneva i odlučeno je da sva sedmorica ostaju u istražnom zatvoru zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, a jedan i zbog mogućnosti bijega.

Četvorica su u istražnom zatvoru od ranije, a jedan je na odsluženju zatvorske kazne - također zbog neovlaštene trgovine drogom, a osmero njih je nakon ispitivanja na USKOK-u pušteno da se brani sa slobode.

Novinarka Nove TV Dina Ćevid o slučaju je razgovarala s kriminalistom i stručnjakom za sigurnost Željkom Cvrtilom.

"Iz ovoga se iščitava da polako policija i USKOK ulaze u taj segment i razbijanje tih mreža bez čega nema uništavanja kriminalne organizacije. Iz priopćenja se može iščitati, a tako bi i trebalo biti, da se paralelno provodila i financijska istraga, jer bez oduzimanja kriminalno stečene imovine niste uništili organizirani kriminal, koji čak i nastavlja provoditi svoj posao iz zatvora ukoliko je financijski i dalje moćan", objasnio je Cvrtila i ustvrdio kako se u ovom slučaju radi o dvije suprostavljene narko-skupine i njihovom okršaju.

Osumnjičeni vjerojatno nisu bili svjesni da se njihova komunikacija putem aplikacije Sky može "otključati", ustvrdio je Cvrtila.

"Aplikaciju su koristili za ekstremno tajnu komunikaciju. Vidjeli smo da se to plaća, da su posebni mobiteli morali biti. Očito FBI i neke zapadnoeuropske policije, poput nizozemske i francuske, su uspjele probiti tu komunikaciju. Samo je pitanje jesu li uspjeli probiti ili su došli do uhićenja, kao što se i navodi, onoga koji je osmislio tu aplikaciju pa se izuzetom imovinom došlo do enkripcijskih ključeva kojima se onda razbila ta aplikacija", ispričao je Cvrtila te dodao kako smatra kako se dokazi policije i USKOK-a neće temeljiti samo na tim enkripiranim podacima, već na dokazima i podacima koje su sami prikupili svojim izvidnim radnjama.

Protupravnim radnjama za koje su osumnjičeni, skupina je zaradila oko 650 tisuća eura.

