Sutra počinje nastava za 459.800 učenika. U studiju Nove TV gostovao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs koji je reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Vištici odgovarao na pitanja koja za njega imaju roditelji, učenici i ravnatelji.

Virus je i prije početka nastave ušao u šest škola. Brine li vas to?

Brine me sve. Naravno i početak škole, ali sam optimist. Virus nije ušao u škole, nego među djelatnike. Sada imamo osam škola koje neće početi kako je planirano jer su neki djelatnici pozitivni, a neki u samoizolaciji.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica za ministra je pripremila tri seta pitanja. Prvi set postavljaju roditelji.

Mama iz Zagreba, Tanja: Dijete će mi sad u šesti razred i baš me zanima, ako se dijete razboli, čija je odgovornost? Šta će biti s tim?

Mama iz Splita, Vesna: Zovem se Vesna Topić Cvik, majka sam djevojčice koja polazi u 6. osnovne. Prvo pitanje je vezano za zdravstvenu situaciju, koliko je to sigurno za djecu. Jer ja kao roditelj sam zabrinuta i u dilemi sam da li da pošaljem dijete u školu? I drugo, dobila sam pravilnik vezano kako se djeca tribaju ponašati. To mi je degutantno. Ja imam osjećaj kao da dijete šaljem u logor. Eto, to je moje pitanje pa ako ministar može odgovoriti?

Tata iz Splita, Bojan Zadravec: Moj sin Roko Zadravec ide u peti razred. Zanima me, puno pitanja imam za gospodina ministra. Prije svega, koliko dugo će trajati škola? Šta će biti sa školama ako dođe netko zaraženi? Da li će cijela škola u karantenu? Samo razredi? I kako će uopće biti postupanje? Da li je to unaprijed dogovoreno ili se iz dana u dan mijenja?

Idemo od posljednjeg pitanja, iako ste o tome već govorili, ali valja ponoviti što ako se zarazi djelatnik ili dijete? Tko sve ide u samoizolaciju?

Idu oni koji su bili u bliskom kontaktu. Tko će ići u izolaciju, odlučit će epidemiolozi. Ako je to u jednom razredu, i ta djeca se nisu miješala s ostalom, to bi mogao biti razred i njihov razrednik.

Jednu majku je zanimalo je li sigurno poslati dijete i čija je odgovornost ako se dijete zarazi?

Što će se zbivati s jučerašnjim prosvjedom i svim ljudima koji su se tamo našli pa koji se vrate nazad, vjerojatno puno njih ima djecu koja trebaju krenuti u školu. Tu je negacija uopće potrebe epidemioloških mjera, čija je to onda odgovornost? Zato se naglašava da budemo odgovorni. Mi smo pokušali napraviti i mislim da smo napravili sve što je bilo moguće da djeca budu što sigurnija.

Ravnatelji su mi se zabrinuto požalili da dosta roditelja inače šalje djecu u školu s temperaturom. Kako to riješiti?

Tako da roditelji postanu odgovorni. Nećemo nagađati zašto šalju djecu sa temperaturom u školu. Ovdje se sukobljavamo s konkretnim virusom i roditelji moraju mjeriti temeperaturu djetetu i ne slati ga u školu s temperaturom iako nema veze s Covidom. Mi smo pokušali napraviti i mislim da smo napravili sve što je bilo moguće da djeca budu što sigurnija.

Je li opcija i prijava Centru za socijalnu skrb, kao što je to bio slučaj u Srbiji gdje su dijete roditelji poslali u školu iako su čekali rezultat testa?

Takva procedura prijave postoji i kod nas, ali nadam se da se tako nešto neće dešavati.

Rekli ste da se dijete bez maske može poslati kući? Kome, ako roditelj radi? Što ako roditelj kaže da se tako krši ustavno pravo na obrazovanje?

Jednako tako smo rekli da ravnatelji i učitelji moraju uspostaviti komunikaciju s roditeljima, upozoriti ih na sve mjere. Prema tome, ako se nešto desi u tom smislu, siguran sam da će ravnatelj moći kontaktirati roditelje koji su možda na poslu.

Evo što zanima učitelje i ravnatelje.

Ivanka Švaljek, OŠ Side Košutić: Kako riješiti problem nastave, znači kombinacija ako budu i u školi i online?

Monika Martinović iz Budrovaca, područna škola Đurđanci: Što će se dogoditi u slučaju da učitelj ode u izolaciju, a nema zamjene. Nitko se ne javi na zamjenu?

Mate Bobanović, vršitelj dužnosti ravnatelja: Što će se dogoditi ako ravnatelji završe u samoizolaciji, ako se razbole, ako završe u bolnici? Što će se dogoditi s vršiteljima dužnosti kojima se dogodi isto to? Što će se dogoditi ako u tijeku natječaja neko od kandidata oboli?

Krenimo od samoizolacije ravnatelja - što u tom slučaju?

Ako se razboli završit će na bolovanju, nadam se kod kuće - da neće morati u bolnicu. Nadam se da se takve stvari neće događati, ali uvijek će netko moći zamijeniti nekog drugog.

Bilo je i pitanje o zamjenama - što ako se ona ne može naći? Matematika, kemija, fizika - to je i inače problem...

To je jedna od stvari koja je problem, jer i u normalnim okolnostima imamo problema s tim. Radimo na tome, u kontaktu smo s učiteljskim fakultetima pa da možda i tu opciju otvorimo što se tiče zamjena. Može se privremeno zapošljavati na 60 dana.

Možete li pojasniti kako bi se točno trebao organizirati učitelj za online nastavu ako dio razreda završi u samoizolaciji?

Ako krenem objašnjavati, trajat će dugo, ali vrlo su jasne upute na stranicama ministarstva. Nedavno smo objavili GIK-ove, glavne izvedbene kurikulume, to su ishodi koje dijete mora znati. Te planove učitelji trebaju složiti za cijelu godinu do 30. 9. Dio učenika koji je u razredu i koji je online trebao bi pratiti iste nastavne jedinice.

I jedna maturantica ima pitanje za ministra

Maturantica Rafaela Perić: Maturantica sam gimnazije Pula i mene zanima hoće li se i nama izaći u susret ako koronavirus potraje, kao što se izašlo i maturantima prošle godine te hoće li nam se smanjiti obujam gradiva za ovogodišnju maturu?

Je li skraćivanje maturantima uopće opcija?

Maloprije sam spomenuo ishode koje trebaju djeca znati, prema tome će i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje pripremiti ispitna pitanja za ovu maturu. Nadam se da će čitava situacija ići u smjeru da nećemo gubiti puno gradiva i da će maturanti položiti maturu bez većih poteškoća, ali naravno da će Nacionalni centar uzeti u obzir obim gradiva za kojeg u ovom trenutku ne znamo hoće li se smanjivati.

Ove godine bi zimski praznici trebali biti u dva dijela, i u veljači - od toga se odustaje ili to ostaje?

Mogli bi se pomicati, ali treba pratiti epidemiološku situaciju.

Poruka svima u sustavu obrazovanja?

Obrazovanje mora ići dalje, nema toga što bi moglo zakočiti obrazovanje jer bez obrazovanih mladih ljudi, uopće stanovnika, nema napretka niti bilo kojeg pojedinca, niti društva. Obrazovanje nije opcija, nego nešto bez čega se ne može zamisliti budući život niti uopće funkcioniranje svih nas.

