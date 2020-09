Ni škole nisu cijepljene od korone, u neke je virus ušao i prije nego što je počela nastava. Za one koji kreću u ponedjeljak liječnici imaju posebno upozorenje.

U ponedjeljak će učenici utrčati u stare klupe. No, za dvadesetak dana učenicima u Polači stižu nove jednosjedeće klupe.

"U jednom trenutku mi se učinilo kad sam vidio jednosjedne klupe da će biti najviše mjesta za učenike kako bi mogli održavati razmak metar i pol unutar razreda, a u isto vrijeme da se mogu kretati nesmetano“, rekao je Mate Bobanović, v.d. ravnatelja OŠ Franka Lisice.

A u maloj školi u Đurđancima ne moraju previše razbijati glavu. S tek 14 učenika je i puno lakše držati stvari pod kontrolom.

"Ovo je konkretno učionica prvog i trećeg razreda. Ukupno broji sedam učenika. Raspoređeni su da na jednoj strani sjede prvi razredi, na drugoj treći razred, razmak je takav kakav je. Može se napraviti i veći razmak, ali mislim da je više do discipline“, kaže Ivan Jukić, ravnatelj škole.

Prema podacima koje su nam dostavile županije, većina škola će ići po A modelu. To znači da svi učenici idu u školu uz pridržavanje mjera, a to su razmak ili maske. B model u kojem se razredi dijele i koji podrazumijeva kombiniranu nastavu u školi i na daljinu će primijeniti mali broj škola, uglavnom one koje imaju od 700 i više djece. Online će se izvoditi uglavnom izborni predmeti gdje su grupe sastavljene od djece iz različitih razreda.

Ravnatelje muči i što ako roditelji ipak dovedu dijete s temperaturom. To se, kažu, nemalo puta znalo događati.

"Mi smo svjesni toga. U slučaju da primijetimo da bi neko dijete moglo imati temperaturu ili bilo koje druge simptome virusa, mi ćemo odmah izmjeriti temperaturu i postupiti sukladno proceduri“, kaže Bobanović.

Ona se mora mjeriti svaki dan i manjoj djeci zabilježiti u bilježnicu. To je važno, kaže doktorica Šimetin, jer kod djece su, kad je riječ o COVID-u, često blago povišene temperature.

"Znači, ne radi se, pogotovo kod djece, o temperaturama koje su 38 stupnjeva. To su blago povišene temperature koje se mogu utvrditi jedino mjerenjem temperature i to je najbolje mjerenjem pod pazuhom“, kaže Ivana Pavić Šimetin, zamjenic ravnatelja HZJZ-a.

Struka apelira i da se s djecom razgovara. Da ih se upozori na to da paze na maske, pranje ruku... Ali i na to da ne posuđuju i ne mijenjaju međusobno školski pribor.

"Vrlo često djeca čak znaju žvakati olovku i onda ako takvu olovku daju drugome, može doći do prijenosa zaraze“, kaže Pavić Šimetin.

A zagrebačke učenike će u ponedjeljak dočekati i Bandićevo pismo za roditelje. U kojem se hvali da je usprkos teškoj financijskoj situaciji koju su izazvali potres i pandemija uspio osigurati udžbenike za djecu i opremiti škole.

