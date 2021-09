Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs bio je u ponedjeljak u Zadru na prigodnom otvorenju Osnovne škole Voštarnica, koja je sagrađena u sklopu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i smještaj djece s posebnim potrebama Mocire.

Ministar je naglasio da je Zadarska županija dobila centar u kojemu će moći rješavati čitav niz društvenih problema.

"Krenuli smo u veliki reformski zahvat unatoč pandemiji, osigurali smo ogroman izvor sredstava za izgradnju škola i dječjih vrtića u cijeloj Hrvatskoj. Reformski proces ide u smjeru da sva djeca idu na cjelodnevnu nastavu, na boravak u školama. On će biti minimalno do 15 sati, a ako lokalna sredina odluči, postoji mogućnost produžetka do 17 sati", rekao je ministar Fuchs.

Dodao je da će se povećati broj aktivno provedenih sati na nastavi, čime će djeca - kaže - dobiti bolje mogućnosti svladavanja gradiva i "relaksirat će nabijenu satnicu". Siguran je da će učenici pokazivati bolje rezultate na svim testiranjima.

Uz OŠ Voštarnica, u Mocirama od svibnja radi i Dječji vrtić Latica za djecu s teškoćama u razvoju, a uskoro će se otvoriti i ustanova socijalne skrbi za te korisnike.

Gradnju školske zgrade, koja ima 2362 četvorna metra zatvorenog prostora, financiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a sa 2,87 milijuna kuna financiralo je i njezino opremanje. Dio opreme financiran je iz projekta Europske unije - ASIQ Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina i Crna Gora u vrijednosti od 790.000 kuna.

Centar Mocire gradio se 14 godina, a u travnju 2017. grad Zadar je aneksom ugovora preuzeo ulogu investitora i obvezu da dovrši gradnju centra koji je tada bio već potpuno devastiran. Ugovor je potpisan u travnju, a radovi na dovršetku počeli su u srpnju prošle godine.

U nastavku službenog posjeta Zadru ministar Radovan Fuchs posjetit će Strukovnu školu Vice Vlatkovića, gdje će prisustvovati predstavljanu projekta Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu, a nakon toga svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana Sveučilišta Zadar.