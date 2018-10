Ministar financija Zdravko Marić najavio je u Dubrovniku da će cigarete od iduće godine poskupjeti.

"Mogu najaviti uredbu kojom će se posebno regulirati posebni porez i trošarine na cigarete", rekao je Zdravko Marić, koji u Dubrovniku sudjeluje na HBOR-ovoj konferenciji o poticanju izvoza, dodajući kako su prema europskoj metodologiji naše trošarine na duhanske proizvode pale ispod minimalne razine.

"Doći će do određene korekcije, ali naša je korekcija puno manja negoli one koje smo čuli da dolaze iz nekih drugih resora. Naš je prijedlog - do kraja godine porast prosječne cijene kutije cigareta do dvije kune", rekao je Marić.

"Drugi resori" koje je Marić spominjao je Ministarstvo zdravlja, čiji je ministar Milan Kujundžić izjavio kako treba pronaći realno rješenje u prijedlogu da se za 50 posto povećaju cijene cigareta i alkoholnih pića, te da se dio tog novca preusmjeri u zdravstveni sustav.

Marić se također se osvrnuo na posebni porez na automobile, koji je ove godine smanjen za trećinu. "U isto vrijeme dolazi do promjene metodologije praćenja ispušnih plinova u EU, a naša je namjera napraviti korekcije kako ne bi došlo do novog poskupljenja", rekao je.

''Razmisliti o zabrani pušenja u javnim prostorima''

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je u četvrtak, sudjelujući na 121. Kongresu poslodavaca u zdravstvu u Šibeniku, kako treba pronaći realno rješenje u prijedlogu da se za 50 posto povećaju cijene cigareta i alkoholnih pića te dio novca preusmjeri u zdravstveni sustav.

"Sa zdravstvenog aspekta priželjkujem osjetno povećanja cijene cigareta i alkohola kako djeca ne bi pušila i pila, a ministar financija se pribojava tog povećanja, da ćemo izgubiti sa švercom cigareta i ugroziti industriju u Hrvatskoj. Treba tražiti rješenja u okviru mogućega", izjavio je Kujundžić.

Upitan razmišlja li o nastojanjima da se smanji pušenje u Hrvatskoj izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda te o potpunoj zabrani pušenja u javnim prostorima, rekao je kako je otvoren da se o tome počne ozbiljno razgovarati. (Hina)



