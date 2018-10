Uoči današnje sjednice Vlade ministri su komentirali najavljeno poskupljenje alkohola i cigareta.

"Ne znam hoće li poskupljenje na to utjecati, ali treba brinuti o zdravlju, ali i da povećanje bude na razini koju ljudi mogu podnijeti", kazao je Cappelli.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak kazala je kako je poskupljenje cigareta neće posebno pogoditi obzirom da nikada nije pušila.

"Treba osigurati kvalitetno informiranje o štetnosti pušenja, a ministri se moraju dogovoriti o načinu oko financiranja zdravstvenih usluga", kazala je ministrica i dodala da je najvažnije među mladima provesti edukaciju o štetnosti pušenja, alkohola i ekstremnih načina ponašanja.

Ministar gospodarstva Darko Horvat kazao je kako on nema problema s poskupljenjem.

Kujundžić je kazao kako je najvažnije napraviti sve da se naša djeca ne odaju porocima te kaže kako je poskupljenje dokazana metoda za smanjenje broja pušača

"Premijer razumije da je pušenje veliko zlo", rekao je Kujundžić.

Na upit je li ta mjera dobra da se pokriju rupe u zdravstvu odgovorio je kako to njega manje zanima.

"Ne mogu reći da me ne muče novci u zdravstvu, ali puno manje... Zdravlje je iznad financija, iznad zakona i svih problema koje imamo".

Podsjetimo, Milan Kujundžić opovrgava da se između njega i ministra financija Zdravka Marića vodi rat zbog povećanja cijene cigareta i alkohola.

Do povećanja cijene cigareta i alkohola će doći, smatra ministar zdravstva, jer je to najbolji oblik prevencije, ali koliko će biti skuplje cigarete i alkohol, ne želi nagađati. Istodobno je i svjestan da bi poskupljenje moglo dovesti do šverca cigareta.

Na pitanje kad ćemo konačno znati koliko će biti poskupljenje, odgovara:

''Nećemo tako skoro znati jer su mišljenja oprečna. Možda vam je zgodan ovaj podatak - taj prijedlog o poskupljenju cigareta i alkohola bio je na povjerenstvu za tijela koji predlaže novi zakon o zdravstvenoj zaštiti. Od 51 člana samo su dva bila protiv. Većina se slaže da je to učinkovita mjera", kaže Kujundžić.