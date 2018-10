Ministar zdravstva Milan Kujundžić opovrgava da se između njega i ministra financija Zdravka Marića vodi rat zbog povećanja cijene cigareta i alkohola.

Do povećanja cijene cigareta i alkohola će doći, smatra ministar zdravstva, jer je to najbolji oblik prevencije, ali koliko će biti skuplje cigarete i alkohol, ne želi nagađati. Istodobno je i svjestan da bi poskupljenje moglo dovesti do šverca cigareta.

''Uistinu Hrvatska ima tanku i dugu granicu, ali to je jedan drugi problem, za koji treba pitati druge ministre i zaštititi granicu'', kaže Kujundžić.

Na pitanje kad ćemo konačno znati koliko će biti poskupljenje, odgovara: ''Nećemo tako skoro znati jer su mišljenja oprečna. Možda vam je zgodan ovaj podatak - taj prijedlog o poskupljenju cigareta i alkohola bio je na povjerenstvu za tijela koji predlaže novi zakon o zdravstvenoj zaštiti. Od 51 člana samo su dva bila protiv. Većina se slaže da je to učinkovita mjera.''

Dodaje kako ne barata brojevima kada je riječ o prijedlozima za točno povećanje cijena cigareta i alkohola.