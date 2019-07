Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u srijedu da je imenovanje Nelle Slavice ravnateljicom Nacionalnog parka (NP) Krka u skladu sa zakonom i ni na koji način ne znači omalovažavanje sudbene vlasti.

"Mi smo postupili u skladu s presudom Upravnog suda. To je elaborirano mišljenje Povjerenstva na temelju kojeg sam ja odlučio da će Slavica po preporuci Povjerenstva obnašati ovu dužnost. To ni na koji način ne znači omalovažavanje sudbene vlasti i to nikada ne bi bio cilj", kazao je Ćorić novinarima ispred Banskih dvora.

Istaknuo je da je Povjerenstvo temeljem sadržaja presude elaboriralo svoje mišljenje i ponovno mu ga "prinijelo na pozornost" te su temeljem tog mišljenja imenovali Slavicu na četverogodišnji mandat "u skladu sa zakonom".

Kazao je i da Upravni sud može ponovno srušiti odluku o imenovanju te ponovio da su u ovom konkretnom slučaju "postupili u skladu s presudom". "Ja sam tu da kao ministar poštujem svaku odluku svakog suda i da se ponašam u skladu sa zakonom. I ovo je imenovanje upravo u skladu sa zakonom", tvrdi Ćorić.

Prava Zmijanović ni na koji način nisu ugrožena

Vezano za istup Ljiljane Zmijanović o imenovanju Slavice, ministar je poručio da je iz presude jasno da ni na koji način nisu ugrožena njezina prava temeljem Zakona o braniteljima.

Pozvao je Zmijanović da se u svojim daljnjim obraćanjima o tome "refereira na iskustvo, primjerice na svoj odnos s radnom okolinom, na reference koje je ona kao kandidat primila na znanje Ministarstva zaštite okoliša, odnosno Povjerenstva". "Bilo bi dobro da se referira na to, a ne na druge kandidate", poručio je Ćorić.

Novinare je zamolio da osobne političke preferencije bilo kojeg kandidata ne dovode u vezu s ovim imenovanjem. Podsjetio je da je dvije godine dok je on bio ministar, na čelu NP-a Krka bio SDP-ovac Krešo Šakić te je ocijenio da su jako dobro surađivali.

"Molim vas da ovo imenovanje ne stavljamo u taj kontekst. To upravo žele oni koji od ovog imenovanja žele napraviti cirkus i tiradu od samog početka. Kome je to u interesu, ja vjerujem da biste vi to, ako biste malo proučili cijeli ovaj slučaj, mogli vidjeti i sami", dodao je Ćorić.

Ćorić nije želio komentirati izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, koja je u razgovoru s izraelskim predsjednikom navodno rekla da je "BiH vrlo nestabilna i pod kontrolom militantnog islama".

"Nisam, moram priznati, to dokučio. Vidio sam da je to bilo jučer poslijepodne, ne bih komentirao, nisam vidio izjavu. Bavio sam se nekim drugi stvarima. Ne mogu komentirati izjavu Predsjednice, nisam je niti čuo niti vidio", kazao je Ćorić.

Vezano za poreznu reformu i na upit podržava li je, kazao je da vjeruje prosudbama resornog ministra Zdravka Marića. (Hina)