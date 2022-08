Na svečanom prijemu na Kninskoj tvrđavi, predsjednik Zoran Milanović uručit će odlikovanja pripadnicima Oružanih snaga. Svečanosti neće nazočiti ministar obrane Mario Banožić.

Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u četvrtak će na Kninskoj tvrđavi prirediti prijem za ratne zapovjednike u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 27. obljetnice VRO Oluja.

Tom prigodom, predsjednik će uručiti odlikovanja, medalje, promaknuća i pohvale pripadnicima Oružanih snaga.

Medved i Banožić javili da ne dolaze na prijem Zorana Milanovića na Kninskoj tvrđavi za ratne zapovjednike

Ministar obrane Mario Banožić ne dolazi na prijem, objasnio je zašto.

"Sutra je 4.8. i ja ovdje od jutra imam događaje, od Mirogoja, do svečane akademije, isto tako imamo i događaje u Šibeniku u Veteranskom centru s braniteljima i generalima, tako da je uistinu dan popunjen aktivnostima Vlade", pobrojao je Banožić svoje obveze za četvrtak.

Na komentar novinara da do 20 sati može stići u Knin, ministar je rekao kako je riječ o događaju kojeg su nekada organizirala tri ministarstva, MUP, MORH i ministarstvo obrane. "Prije dvije godine smo izašli u susret i počeli smo uključivati u taj događaj i predsjednika republike, tako da je on do sada bio gost na takvim događajima", rekao je ministar. "Vidjeli smo da se prošle godine na tim događajima počeo događati jedan svojevrsni skandal oko toga, počeli su se uključivati članovi pojedinih udruga i počeli stvarati jedan organizacijski okvir koji nije prihvatljiv", objasnio je ministar i naglasio kako nije riječ o bojkotu.

"Mi smo dali podršku koju smo trebali dati. Na taj način događaj je tu, primat će se određena odlikovanja, promaknuća, kao što će to biti i ovdje u MORH-u tog jutra na svečanoj akademiji. Mi ćemo biti sudionici na proslavi Oluje 5.8. kao i svi članovi Vlade", dodao je.

Upitan o navodnoj situaciji u kojoj su vojnici po naredi predsjednika Milanovića po najvećoj vrućini postavljali daske za crveni tepih, Banožić je rekao "Ja sam puno puta apelirao da se događa jedna situacija koja je za Hrvatsku vojsku neprihvatljiva i to se svaki puta u medijskom prostoru pokušalo okrenuti kao da ja radim nekakav skandal, da ne poštujem Vrhovnog zapovjednika, zapovijedi i tako dalje. Naglasit ću još jednom da nikada do sada nismo imali ovakvu situaciju da se vojsku tjera na određene situacije poput postavljanja dasaka", odlučan je bio ministar.

Još je jednom podsjetio na svoje reakcije na Milanovićevo korištenje HRZ-a. "Ja sam puno puta reagirao na razne druge situacije, od vožnji koje obavlja Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, temeljem određenih zapovjedi pa do izdavanja zapovjedi počasnoj zaštitnoj bojnoj do drugih stvari koje su dovele vojsku na naslovnice i tu ću završiti ovu rečenicu, jer bih na kraju opet ja bio taj koji dovodi vojsku u nekakav problem", istakno je.

"Mislim da vojska treba pomoći i mi to i činimo", vratio se na predsjednikovu svečanost u četvrtak, "Ali ne način da vojska preuzme organizaciju samo temeljem zapovijedi"

Banožić je rekao i da se "u biti radi o jednom totalno političkom događaju, pošto je ta operacija preuzimanja događaja započeta još prošle godine. Sjetite se da ste imali pojedine predstavnike udruga koji su za određene medije davali izjave netom pred sam događaj, a vidite da su to ponovili i danas", objasnio je ministar obrane svoje razloge.