Potpredsjednik hrvatske Vlade Boris Milošević izjavio je u srijedu da prema gruboj procjeni, na područjima pogođenim potresom na Banovini za sada nedostaje još oko 1000 kontejnera.

Boris Milošević istaknuo je kako je za što bržu i kvalitetniju sanaciju potresom pogođenog područja bitna komplementarnost Stožera s lokalnom samoupravom.

''S obzirom da nisam u Petrinji danas, znam da je Stožer tamo. Ništa što Stožer odluči, informacije koje prikupi, neće imati pravog učinka ako to ne podijele s lokalnom samoupravom. Oni moraju biti naša komplementarna desna ruka, kao i mi njima'', kazao je Milošević.

Dodao je kako su sinoć razgovarali s gradonačelnikom Petrinje Darinkom Dumbovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem.

''Darinko Dumbović je ostao bez gradske uprave, ne može dobro funkcionirati. Mi smo tu da mu pomognemo s opremom i u kadrovima. Da može koliko-toliko obnašati svoju dužnost. Puno funkcija koje grad ima, Stožer ne može preuzeti i zato moramo biti komplementarni. U svakom trenutku treba razumjeti sve pogođene stanovnike Banovine, tako i Dumbovića koji funkcionira u gotovo nemogućim uvjetima'', istaknuo je Milošević.

Napomenuo je kako lokalni čelnici nisu članovi Stožera.

''Oni nisu imenovani u Stožer, ali bit će pozivani kao predstavnici lokalne samouprave. Moramo biti tim'', rekao je Milošević.

Osvrnuo se i na statičare koji danonoćno rade.

''Najvažnija jest činjenica da imamo enormnu brojku prijavljenih oštećenih objekata. Skoro 22 tisuće, još malo pa ćemo dostići potresom pogođene objekte u zagrebu. Statičari rade danonoćno, obradili su preko sedam tisuća objekata. Rekli su da mogu dnevno otprilike 1500, mogli bi i više, ali pružaju građanima i psihološku pomoć. Na to troše dosta vremena. Zbog toga što i oni skupljaju psihološku snagu, morat će ih se mijenjati Najbitnije je da što prije dobavimo dovoljan broj kontejnera i mobilnih kućica. S jučerašnjim danom, montirano je negdje oko 220 kontejnera i 106 mobilnih kućica, preko Stožera i Ministarstva gospodarstva'', kazao je Milošević.

Rekao je kako je do kraja mjeseca ugovorena isporuka još 380 kontejnera domaćih proizvođača, ali da to će vjerojatno biti i prije. To nije dovoljno. Pregovara se i razmatra opcija o kupnji nekih 300 mobilnih kućica ili nabavci iz inozemstva. Vjerojatno ćemo o tome razgovatati i danas kako bi što prije pribavili sve kućice. To je sve u državnoj režiji'', rekao je Milošević.

Dodao je kako imaju informaciju od Srpskog narodnog vijeća i pravoslavne crkve da su oni osigurali 72 stambena kontejnera do kraja tjedna. ''Bez njih, država će do kraja mjeseca sigurno imati 600 kontejnera. Trenutna procjena je da bi bilo dovoljno 1000 kontejnera i mobilnih kućica da zadovolji potrebe. Ići ćemo i na to da svi koji su dobili kamp-kućice može biti privremeno rješenje. Svaki kontejner će na kraju ići i tim ljudima koji su dobili kamp-kućice kao privremeni smještaj'', istaknuo je Milošević za N1 televiziju.

Gradonačelnik Petrinje nakon novog potresa: "I mali udar donosi velike štete na razrušenim zgradama"

Ministar Aladrović i župan Žinić odgovorili gradonačelniku Petrinje: ''Oni su dobili najviše, 30 milijuna kuna. Ovo nije korektno od njega''

Kazao je kako je moguća dinamika isporuka isporučitelja do kraja mjeseca, ali da će svakim danom skraćivati taj vremenski rok. ''Ne bih htio šprekulriati, vidjet ćemo danas. Jučer je na sastanku Stožera bio i ministar Oleg Butković, koji je pronašao interventna sredstva za sanaciju svih državnih cesta, izdvojio i za županijske ceste i obećao je pronaći dovoljan iznos i za potresom pogođene općine i gradove kako bi mogli podići za razinu više sve lokalne i nerazvrstane ceste'', zaključio je Milošević.