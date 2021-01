Banovina je teško oštećena u potresu. Stanovnici se i dalje suočavaju s podrhtavanjima i strahom, a brinu ih i nadolazeći računi.

08:11 Kako žive ljudi koji konstantno žive na području potresa? >Opširnije

08:05 Djelatnici zagrebačkog Građevinskog fakulteta pregledali su oštećenu zgradu škole u Petrinji. >Opširnije

08:00 Nakon prvotnog šoka stanovnici potresom pogođenog područja sada strahuju i od računa. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović kazao je kako će se boriti protiv svake uplatnice koja dođe, da prije svega i grad, i cijeli sustav, i Stožer preuzmu odgovornost. >Opširnije

Moj prvi teren za DNEVNIK.hr: Potres je netom protutnjao gradom, a ja sam jurila u stan. Dečko me pitao - "Laptop? Kaj će ti laptop"

USKOK zatražio od policije da pokrene istragu o sumnjivoj obnovi kuća nakon rata na području Sisačko-moslavačke županije

06:37 Stanovnike Siska i okolice u 6:37 sati probudio je još jedan slabiji potres. Epicentar je bio na dubini od 2 kilometra, a jačina potresa bila je 1,8 prema Richteru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.8 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/fep7dyMUcz