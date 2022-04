Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac u petak je za izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića, da bi mu problem bio s njim sudjelovati na komemoraciji u Jasenovcu jer je rekao da je HV počinio etničko čišćenje u Oluji, naveo da uopće nije dostojna komentara.

Milorad Pupovac rekao je da izjave predsjednika Zorana Milanovića "nisu dostojne spomena na ovom mjestu i u ovo vrijeme i to nisu riječi koje su uopće dostojne ovoga mjesta i ovoga dana".

Pupovac je time odgovorio na izjavu hrvatskog predsjednika da bi imao problem kada bi na komemoraciji u Jasenovcu sudjelovao s predstavnicima Vlade, ali i s Pupovcem jer je, kako je naveo, u Saboru rekao da je Hrvatska vojska počinila etničko čišćenje u Oluji.

Pupovca je prozvao i da je došao raditi na Filozofski fakultet jer je bio "razmijenjen za fotokopirni stroj".

Pitanje korištenja ustaških simbola

Pupovac je novinarima potvrdio da su započeti razgovori o tome kako riješiti pitanje sankcioniranja korištenja ustaških simbola, a vjeruje da će se postići suglasje, odnosno doći do rješenja koje će biti i Vladi i predstavnicima organizacija naroda žrtava i antifašista.

"Dobro je da smo se pomaknuli u tom pogledu", ocijenio je i dodao da su u SNV-u otvoreni za rješenja "koja će biti efikasna i početi mijenjati stanje kakvo imamo".

Istaknuo je kako od sudova očekuje da temeljem odluka Ustavnog suda ujednače praksu, navodeći primjere poput slučajeva Miljak, Šimunić i ulice 10. travnja u Slatinskom Drenovcu.

"To je, mislim, sasvim dovoljna osnova za sudove da počnu ujednačavati svoju praksu, i svi oni koji trebaju tome pridonijeti, od Državnog odvjetništva do Vrhovnog suda, to trebaju činiti", poručio je Pupovac.

Akcijski plan za Jasenovac

Pupovac je naveo i da je postignut dogovor o izradi Akcijskog plana za Jasenovac, druge logore i stratišta koji će, kako je najavio, imati precizne rokove, precizne izvršitelje i precizna sredstva.

"I dogovorili smo se da tražimo rješenje oko toga kako sankcionirati simbole i različite oblike glorifikacije ustaškog ili nacističkog pokreta, ili pak revizionizma u odnosu prema žrtvama", dodao je.

Izrazio je uvjerenje da će rješenje koje će biti postignuto "omogućiti razmjerno brzu vidljivost i rezultate", odnosno da će do promjena doći i prije komemoracije iduće godine.

Premijer Andrej Plenković danas je u Jasenovcu rekao da se u razgovoru s pripadnicima nacionalnih manjina i antifašista, razmišlja mogu li se eventualno povećati kazne za upotrebu ustaškog pokliča "Za dom spremni".