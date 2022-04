Na komemoraciju u Jasenovcu došao je i bivši predsjednik republike Stjepan Mesić, koji se u izjavi novinarima osvrnuo na HOS-ovu udrugu i na pozdrav "Za dom spremni".

Bivši predsjednik republike Stjepan Mesić bio je u petak na komemoraciji u Jasenovcu. Komentirao je HOS i pozdrav "Za dom spremni".

"Nadam se da će proraditi svijest i savjest te da će se promijeniti kazneni zakon na kojem inzistira židovska zajednica, a prema kojem bi izricanje 'Za dom spremni' te pisanje, kao i ti simboli bili kažnjivi zakonom", istaknuo je Mesić.

Rekao je da je HOS bio stranačka vojna formacija HSP-a. "Država može imati samo jednu vojsku. Tuđman se plašio da može doći do sukoba, no do njega nije došlo jer je Boljkovac održao razgovor s predstavnicima HOS-a. Rekao im je da ne mogu imati svoju vojsku, pa su neki otišli kući, a neki su prešli u hrvatsku vojsku", pojasnio je Mesić.

Nakon rata, dodaje, imali smo formiranja raznih udruga. "Tako se formirala i udruga HOS. Je li službenik vidio da dokumenti završavaju pozdravom 'Za dom spremni?' To je bilo ilegalno. Sada Vlada može reagirati i tražiti da se ukine ta registracija te da se registriraju ponovno ako žele bez tog pozdrava. I time je problem riješen", smatra Mesić.

Na novinarski upit zašto se premijer Andrej Plenković opire izmjeni kaznenog zakona i inicijativi o ukidanju tog rješenja, Mesić je rekao da je najjednostavnije da se pojednostavi i ukine ta registracija.

"A drugo, da se zaustavi ovo divljanje, ustašizacija, fašizacija, da se ukine i donese zakonska norma po kojoj će to biti kažnjivo. Po Ustavu je 'Za dom spremni' ionako nezakonit", napominje Mesić.

Osvrnuo se i na odnos Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. "Toga nema u niti jednoj zemlji. Građani su ih birali da obavljaju svoje funkcije. Oni moraju funkcionirati. Ne može se javiti neki nadobudni župan i reći mi ne primamo predsjednika države. Moraš raditi. Tko to njega pita? Ne može se reći ja sad ne bih htio to raditi", istaknuo je Mesić.

Rekao je da nije jednostavno odgovoriti na pitanje bi li pomilovao Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. "Čovjek i tovar znaju više nego sam čovjek, zato je meni trebala komisija da sa svih aspekata riješimo zahtjev i donesemo odluku. Ja bih, sigurno, pravedno ovo riješio", zaključio je Mesić.