Nakon sastanka koalicijskih partnera u Vladi, sudionici su otkrili o kojim su temama razgovarali.

Jedna od glavnih tema sastanka koalicijskih partnera koji se održao u utorak u Banskim dvorima bila je mirovinska reforma. No, osim o tome, na stolu se našlo i pitanje o udžbenicima, odnosno zahtjev Milana Bandića iz Stranke rada i solidarnosti za ostavkom ministride Blaženke Divjak.

Branko Bačić, predsjednik saborskog kluba HDZ-a, rekao je da je pitanje udžbenika riješeno, te da se radi o ''osebujnom'' odnosu na relaciji Bandić-Divjak.

''Na kraju sastanka predstavnik kluba Stranke i solidarnosti istaknuo je problem o nabavi udžbenika za vjeronauk. Premijer je rekao da je Vlada svojim priopćenjem u meritumu to riješila. Inače dugogodišnji je osebujan odnos između gospodina Bandića i ministrice Divjak. Nadam se ta će se ta uzajamna ljubav nastaviti u kontinuitetu i da ćemo taj problem riješiti'', rekao je Bačić.

O referendumskoj inicijativi ''67 je previše'' Bačić je kratko rekao: ''Bila je riječ o tome kakva je procedura pred nama nakon što sindikati dostave potpise. Na Saboru je da nastave s postupanjem po toj inicijativi''.

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac izjavio je u utorak da će se morati voditi razgovori o mirovinskoj reformi, a na pitanje je li opcija da se zakon povuče odgovorio je kako je "opcija da se razgovara o tome".

Pupovac je potvrdio novinarima, nakon što je ranije izašao sa sastanka koalicijskih partnera u Banskim dvorima, da je tema sastanka bila mirovinska reforma, a on nije promijenio svoj prijašnji stav.

"Nisam slučajno bio protiv mirovinske reforme, neovisno o tome kakav će biti ishod provjere potpisa referendumske inicijative, neophodno je da se razgovara o mirovinskoj reformi", kazao je. Smatra da je to osjetljivo pitanje za društvo, za sve radno ovisno stanovništo, sindikate i Vladu.

Upitan je li opcija da se povuče zakon, Pupovac je kazao da je "opcija da se razgovara o tome".

Nesuglasice HDZ-a i HNS-a zbog referenduma: ''To je dobro jer ako se svi slažemo u svemu - nema naprijed''

Krešimir Sever: ''Potpisa je mnogo više nego dovoljno, možda dobijemo još jedan referendum gratis''

Na pitanje treba li s mirovinskom reformom otići i resorni ministar Marko Pavić, Pupovac je kazao da je mirovinska reforma počela u vrijeme SDP-ove Vlade te da se od sadašnje razlikovala u svega nekoliko godina u dobi odlaska u mirovinu.

Dodao je kako to nije problem samo naše zemlje. "Sve zemlje su pod pritiskom kapitalističkih odnosa dospjele do toga da to moraju raditi, a mi smo još dodatno dospjeli jer nam se sve veća količina novca izdvaja iz proračuna, a ne iz Mirovinskog fonda", kazao je.

Novinare je zanimalo i koga će SDSS podržati na predstojećim predsjedničkim izborima, na što je Pupovac rekao kako o tome na stranačkim sastancima nije bilo rasprave, ali će se vidjeti kako će se SDSS pozicionirati na tu temu.

"Nakon ovoga iskustva s europskim izborima i potrebe da napravimo korak više u konsolidaciji biračkog tijela, promjeni percepcije u općoj javnosti kada je posrijedi stranka i srpska zajednica, mi ćemo nastaviti raditi na tome, pa možda čak i na predsjedničkim izborima", odgovorio je. Upitan hoće li to napraviti sa svojim kandidatom odvratio je kako će tek vidjeti sa čijim kandidatom. (Hina)