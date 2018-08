Darko MIlinović gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je rekao da u srijedu pred središnjicu HDZ-a iz Like dolazi pet, šest autobusa kako bi od vrha stranke čuli odgovore na neka pitanja.

Što se to događa u Lici? Zašto su izbori odgođeni treći put?

To bi trebalo pitati nekog drugog. Mi sutra dolazimo nas pet, šest autobusa čuti od vrha stranke što se događa jer ljudi koji danas vode HDZ u Gospiću kažu da ne donose nikakve odluke bez vrha stranke.

Jeste li dobili neko službeno objašnjenje?

Nema službenog objašnjenja, samo da su izbori odgođeni, a to je već treći put. Trebali su biti izbori u svibnju, pa su odgođeni dva dana prije izbora, pa su trebali biti u srpnju, tj. 4.7. za predsjednika županijskog odbora, pa su odgođeni, pa sad evo ponovno.

Što ako vas u stranci nitko ne primi?

Mislim da se to ne može dogoditi. Mislim da dođe dva čovjeka iz bilo kojeg kraja Hrvatske pred stranku, da ih trebaju primiti, tim više što je Milan Kodić koji je bio kandidat za predsjednika HDZ-a grada Gospića najavio potpise oko 250-300 ljudi.

Koja je prava pozadina priče? Tko stoji iza toga? Sumnjate na premijera Plenkovića?

Vrlo je jasna pozadina. Izbori su trebali biti u nedjelju i kandidat, rekao bih članova HDZ-a Milan Kodić bi dobio uvjerljivo te izbore i netko smatra da je to vjetar.

Tko je taj netko?

Dio vrha stranke.

I premijer Plenković?

Premda se u Gospiću pozivaju da to ništa ne ide bez vrha stranke, ali želim čvrsto vjerovati da premijer Plenković ne zna sve što se događa na terenu i to je jedan od razloga zašto oni koji su izabrani na zadnjoj skupštini dolaze sutra, žele čuti direktno od njega.

U kakvom ste odnosu s premijerom Plenkovićem?

Što se mene tiče u korektnom.

A kako kad je cijeli ovakav epilog? Ostavlja se dojam da je konstantno nekakav problem s Likom.

Želim vjerovati da iza toga ne stoji premijer Plenković. U to sam uvjeren. Želimo, i kakvi odnosi, što se mene tiče dobri, ja vraćam na neki način…

Jeste li ga možda trn u oku aktualnom vodstvu stranke?

Dakle, ja vraćam stranci sve na najbolji mogući način. Dobio sam izbore u prvom krugu kao župan. Ja sam član Predsjedništva s najvećim brojem glasova, od kad je izašao Hasanbegović. Dobio sam 10.500 preferencijalnih glasova. Nisam primijetio razlog da premijer Plenković ne bude dobar samnom.

Jeste li trn u oku Andreja Plenkovića? Želi li Vas možda maknuti?

Moram priznati da se stvara takav dojam, ali napominjem da mislim da premijer i predsjednik stranke ne stoji iza toga, a ako stoji, neka on to kaže.

Kako Vi ocjenjujete stanje u HDZ-u? Sad je bilo poprilično mirno preko ljeta, ali dolazi jesen.

Ljeto je uvijek mirnije. Jesen nam dolazi i uvijek je puno određenih problema i u Vladi.

Kako ocjenjujete stanje u HDZ-u?

Mislim da je stabilno.

Ovo sad nazivate stabilnim? Vi dolazite pred središnjicu s pet, šest autobusa. To je stabilno?

Govorimo o odnosu dijela vrha HDZ-a prema članovima HDZ-a..

Koji je to dio vrha? Vodstvo je jedan širi pojam.

Ako vam kažem da je na predstavljanje mog protukandidata došao politički tajnik, došao Kalmeta kao pomoćnik političkog tajnika, ako je došao gospodin Kapulica, to vrlo jasno govori o kršenju statuta i da se jedan kandidat favorizira. Ali to su nagađanja koja netko drugi mora potvrditi.

Vidimo probleme u HDZ-u vezane uz svjedočenje i iskaze Martine Dalić koji su iscurili iz USKOK-a. Vi ste član Predsjedništva. Jeste li ikada čuli, bili upoznati s formiranjem skupine borg? Je li Vas itko ikada informirao na sastancima stranke?

Kao što ste i rekli, na neki način to je odgovor na vaše pitanje. Ja ne spadam u uži krug ljudi koji su od povjerenja predsjedniku stranke i to je tako.

Martina Dalić je rekla da je ispričala to na Predsjedništvu, detalje oko toga. Vi tamo niste bili?

Ne. Ne sjećam se da sam bio na tom Predsjedništvu. Možda je to spomenuto na razini informacije, ali o tome ne znam ništa.

Je li ona tada dobila podršku za to?

Ne mogu se sada sjetiti. Bilo je govora o tome, ali na razini informacije.

Poznajete Martinu Dalić, radili ste s njom. Između ostalog bili ste i ministri u istom periodu. Ukoliko je ona u pravu u ovoj cijeloj priči, koliko možemo govoriti o svojevrsnoj osveti u budućnosti?

Bio sam potpredsjednik Vlade kad je ona bila ministrica financija i znam je kao vrlo odlučnu osobu i ako je u pravu mislim da će ići do kraja. A što će se iz toga izroditi ne znam.

Mislite li da bi se mogla osvetiti nekome?

Ne bi govorio o osveti. Ako je ona u pravu to je obrana časti. Dakle, nikakvoj osveti. Ako vi branite svoju čast, ne znači da napadate nekog drugog.

S obzirom da javno iskazujete ovako nezadovoljstvo, očekujete li možda sankcije od vrha HDZ-a?

To su me mnogi zvali, čak i pozivali da ne idem u vašu emisiju jer bih mogao snositi...

Tko Vas je pozivao?

Moji dolje. Neki su me molili da ne idem, boje se sankcija prema meni. A do dva, tri dana je bilo govora i po Gospiću da se ja neću kandidirati i da je moguće da me izbace iz stranke. Ako zbog ovog istupa, ili zbog sutrašnjeg dolaska u Zagreb, i želim naglasiti da se ne radi o nikakvoj pobuni. Mi želimo doći čuti od vrha stranke zašto se već treći put odgađaju izbori. Ako će me zbog toga izbaciti iz stranke, onda to nije stranka kojoj bilo tko treba pripadati.

