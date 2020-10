Predsjednik Zoran Milanović u petak je sazvao konferenciju na medije na kojoj je komentirao jučerašnji nastup premijera Plenkovića. Kad su mu donijeli čašu vode, odgovorio je u svom stilu.

Predsjednik RH Zoran Milanović u petak popodne sazvao je izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je raspleo o jučerašnjem nastupu premijera Andreja Plenkovića. Dotaknuo se i koronakrize, Nacionalnog stožera, ministra Ćorića, sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost…

Pretresavši brojna imena i teme u jednom trenutku poslužitelj mu je prišao s lijeve strane i donio čašu vode.

"O da, može. Kokaina nemate?", odreagirao je Milanović i izazvao smijeh prisutnih novinara, aludirajući na komentar premijera koji ga je u jednoj od sad već brojnih epizoda prepucavanja, nazvao šmrkavcem.

Na "šmrkavca" Milanović je odgovorio već idućeg dana rekavši kako pati od alergije. Dodao je da aluzije da konzumira kokain može iznijeti "samo low life".

Kasnije je na konferenciji opet spomenuo kokain. Na pitanje svrbi li ga nešto iz jučerašnjeg premijerovog govora, Milanović je rekao: "Što me svrbi? Kokain me srbi. Ništa me ne svrbi. Perem se redovito, možda i češće od prosjeka jer se bavim sportom. Imam alergiju“.

