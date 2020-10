Predsjednik Republike Zoran Milanović održat će u petak u 15 sati konferenciju za medije u Uredu predsjednika, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

Kako je najavio Ured predsjednika u 15 sati na Pantovčaku Zoran Milanović trebao bi održati konferenciju za medije. Obraćanje predsjednika moći ćete pratiti UŽIVO na portalu DNEVNIK.hr.

Predsjednik je sazvao konferenciju usred verbalnih okršaja s premijerom koji traju već tjednima. Andrej Plenković je jučer na konferenciji za novinare analizirao svoje javno prepucavanje s predsjednikom i rekao da će mu se usprotiviti i podvuči crtu pa makar ga to koštalo rejtinga.

"Ovo što cijela javnost ima prilike gledati i slušati proteklih tjedana, od trenutka izbijanja afere Velika Gorica, Nova Gradiška, javno poduzeće, je jedan izljev uvreda na različite adrese. Blato u koje Milanović nastoji uvući mene, način na koji radi je nevjerojatan. Postavlja se pitanje kakvo smo mi to društvo ako će on svojim verbalnim napadima začepiti usta političkom analitičaru, nasljedniku u njegovoj bivšoj stranci, "wannabe" gradonačelniku, dvjema zastupnicama koje je nazvao narikačama, ako će napadati ministra, a danas ministricu kulturu da je zlostavljana od mene jer sudjeluje u nekoj emisiji. Onda mi kao politički akteri, kao društvo, imamo ozbiljan problem", rekao je.

"Ja ću se takvom ponašanju usprotiviti, pa makar me koštalo mog rejtinga. Kada ovakav 'frame' dođe do mladog čovjeka koji nema širinu, on vidi što se priča i pomisli 'treba nešto promijeniti'. I onda vam dođe do radikalizacije i ekstremizma", poručio je premijer.