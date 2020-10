Konferenciju premijera Plenkovića uživo pratite na portalu DNEVNIK.hr.

Premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije pozvao je građane da budu odgovorni u epidemiji koronavirusa.

"Uz sve mjere koje poduzima Stožer i mjere na županijskim razinama, apeliram na građane da budu odgovorni jer moramo biti spremni da zdravstveni sustav bude održiv. Vidjeli smo i u nekim zemljama kako je to kada zdravstveni sustav dođe na rub održivosti", rekao je.

Osvrnuo se i na zaključak o sprečavanju radikalizacije u društvu kojeg je danas donijela Vlada.

"Vlada je zadužila koordinaciju i potpredsjednika Vlade Tomu Medveda da naprave analizu o radikalizaciji u društvu koja vodi do ekstremizma. Situacija koje se dogodila pred zgradom Vlade predstavlja novu dimenziju iskazivanja mržnje, nasilništva i terorizma. Ja smatram da je riječ o terorizmu. Da li će to biti i nakon svih istraživanja odlučit će policija i DORH, ali je više manje jasno", kazao je.

Rekao je i da će nakon analize Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti biti stečeni preduvjeti za sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Novinari su ga pitali i o posljednjim izjavama predsjednika Zorana Milanovića.

"Ovo što cijela javnost ima prilike gledati i slušati proteklih tjedana, od trenutka izbijanja afere Velika Gorica, Nova Gradiška, javno poduzeće, je jedan izljev uvreda na različite adrese. Blato u koje Milanović nastoji uvući mene, način na koji radi je nevjerojatan. Postavlja se pitanje kakvo smo mi to društvo ako će on svojim verbalnim napadima začepiti usta političkom analitičaru, nasljedniku u njegovoj bivšoj stranci, "wannabe" gradonačelniku, dvjema zastupnicama koje je nazvao narikačama, ako će napadati ministra, a danas ministricu kulturu da je zlostavljana od mene jer sudjeluje u nekoj emisiji, e onda mi kao politički akteri, kao društvo imamo ozbiljan problem", rekao je.

"Kao u nekom razredu u školi, dođe neki bully, kako bi rekla djeca, "koksa ih" u razredu, to tako ne ide. Ja sad duboko svjestan da ova polemika šteti i meni, jer kako kažu njegovi PR magovi, to je neki Kardashian trend. Sad ćemo tu povući crtu, da javnost zna da ćemo se tome politički usprotiviti. Govoriti ministrici što je danas napisao ili ministru gospodarstva da je nacionalni izdajnik, ja to ne dam. Situacija je puno ozbiljnija nego što je želimo osvijestiti", rekao je Plenković i naglasio da će "podvući crtu".

"Tu nema ničeg normalnog ni zabavnog. Kao Kardashiani, uz dužno poštovanje Kardashianima. Neću dopusttiti da ovakvo ponašanje, osobno ponašanje predsjednika Milanovića prekrije političku scenu i da nitko to neće reagirati. Ja hoću", poručio je premijer.

"On kad je pobijedio sada, ja sam ga nazvao i čestitao. Normalno, pristojno, poštujući volju građana. On, kad je HDZ pobijedio, nije to učinio, dok mu nije Mrak Taritaš šapnula da čestita", rekao je.





Konferenciju premijera možete uživo pratiti na portalu DNEVNIK.hr.