Milanović poveo diplomate u berbu grožđa: "Ovdje ima vina koja bi, da se drugačije zovu, koštala više od 100, 200, 300 dolara"

Veleposlanici, diplomati, međunarodni službenici u srijedu su ambasade zamijenili vinogradom. Na Pleševici kraj Jastrebarskog održana je diplomatska berba grožđa.

Diplomatska berba tradicija je koju organizira predsjednik države. Prilika je to i za promociju hrvatskih vina, a domaćin je svake godine drugi vinar s pleševičkog područja.

Pročitajte i ovo Susret EPP-a u Splitu Raspada li se Schengen na migrantskoj krizi? Ivana Petrović: "Ovo što sada Slovenija radi kod granice s Hrvatskom, to već radi više od godinu dana kod nekadašnje granice s Austrijom"

Pročitajte i ovo EPP u Splitu Plenković odgovorio Milanoviću: "Za razliku od njega ja ne pijem, nisam ni išao u berbu"

Hrvatska nema kapacitete za industrijsku proizvodnju vina, ali to ne mora biti prepreka, ohrabruje predsjednik Zoran Milanović. "Nadmetati se u količini, to bismo mogli teoretski, ali ne u ovim vinogradima. Tu se ne može proizvesti toliko mnogo. U ravnici da, ali onda prodajete na kraju vino malo skuplje od mineralne vode. S time da ovdje ima vina i to odgovornih vina, koja bi, da se drugačije zovu ili da je druga priča, koštala preko 100 dolara, 200, 300, poslije je to sve razmetanje u cijeni", kazao je predsjednik.

Atmosferu s diplomatske berbe pogledajte u videoprilogu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.