Raspada li se Schengen na migrantskoj krizi? Ivana Petrović: "Ovo što sada Slovenija radi kod granice s Hrvatskom, to već radi više od godinu dana kod nekadašnje granice s Austrijom"

Raspada li se Schengen na migrantskoj krizi, pojašnjava Ivana Petrović, koja u Splitu prati skup Europske pučke stranke. Hrvatski premijer okupio je predsjednicu Europskog parlamenta i predsjednicu Europske komisije. Kakve su reakcije na potez Slovenije za pooštravanjem granične kontrole?

"Europski pučani kažu kako se Schengen ne raspada, kako o tome nema govora i da to države rade na svojim teritorijima što je i točno, ali dodala bih i da je ovo isto jedan trend i ovo što sada Slovenija radi nedaleko nekadašnjoj granici s Hrvatskom, to već radi preko godinu dana isto tako nedaleko nekadašnje granice s Austrijom i znamo da je Austrija više puta pisala zbog toga Europskoj komisiji, ali radi to i Njemačka na bivšoj granici s Poljskom, a Poljska to također radi sa svoje strane na granici, a neslužbeno čujem i da je Francuska dovela vojsku na svoju nekadašnju granicu s Italijom", javila je Petrović koja je naglasila kako to jest trend koji zabrinjava te će se cijela Europska unija morati ozbiljnije pozabaviti time.

Petrović kaže kako Pučani za to krive lijeve politike koje ne žele povući razliku između legalnih migranata koji se mogu identificirati na granicama i onih ilegalnih koji to nemaju. Dodaje i da čak 70 posto građana EU-a brinu migracije i EU i EK će u sljedećem sastavu morati po tom pitanju nešto napraviti, jer ako to ne naprave, onda će to oni raditi 2029., a tada bi već moglo biti kasno.

Što se tiče strategije EPP za europske izbore, oni su istaknuli tri glavna stupa, ističe Petrović, "a to su migracije, inflacija i jednakost, da se ne radi razlika između velikih i malih i tzv. bitnih i nebitnih zemalja članica. Oni vjeruju i da će u sljedećem mandatu moći napraviti koaliciju sa socijaldemokratima i liberalima, iako EPP ne stoje ni približno dobro kako su stajali prije pet godina", zaključuje Petrović.

Više pogledajte u videoprilogu.

