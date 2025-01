Šokantno! Beba zapaljena, a dijelove tijela pojele životinje - otac osumnjičen za ubojstvo i dalje živi s djecom: "Strah? Može me samo jednom ubiti"

Tijelo novorođenčeta kojem su životinje pojele dijelove tijela, pritom i zapaljeno, pronađeno je u ožujku prošle godine. Roditelji osumnjičeni za teško ubojstvo vlastite bebe pušteni su iz istražnog zatvora, istraga još nije završena, no jedno od njih se vratilo u kućanstvo u kojem boravi još dvoje maloljetne djece. I tamo je već tjednima usprkos zabrani suda da stanuje u blizini maloljetnika.

Kamere Provjerenog zabilježile su ga u društvu djece koja su prema svim pravilima struke trebala biti izmještena na sigurno. Trenutno su njihova psihička i fizička sigurnost ugroženi, ali usprkos višekratnim pokušajima ekipe Provjerenog da upozori nadležne na tu situaciju on i dalje boravi tamo, očito kršeći nalog suda koji mu to zabranjuje. Uznemirujući slučaj je istražila novinarka Danka Derifaj.

"29.3. me pozvala policija da izađem na mrtvozorstvo. Nađen je leš novorođenčeta kojem su životinje pojele dijelove tijela. Bilo je zapaljeno u jednoj velikoj muškoj majici. I uputila sam na obdukciju da se utvrdi čije je dijete i što je", Provjerenom je ispričala mrtvozornica koja je radila uviđaj.

Policija je ubrzo identificirala majku i oca mrtvog novorođenčeta. Radi se o mladim ljudima koji već imaju jedno malo dijete, a živjeli su u kućanstvu s jednim od roditelja osumnjičenog. U istom kućanstvu osim njih živi još jedno maloljetno dijete.

U trenutku kada je sugovornica Provjerenog doznala da su potencijalni ubojice njezini susjedi, osumnjičeni su se nalazili u istražnom zatvoru. Dodatni šok nastupio je kad su izašli. Unatoč zabrani suda, otac i dalje boravi u kući s drugih dvoje maloljetne djece.

Detalji ove priče su toliko mučni i nevjerojatni da se činilo da ne može biti istina. No, sve su potrvdili iz DORH-a. Sa Županijskog suda potvrdili da su da su osumnjičeni pušteni iz istražnog zatvora i da istraga još traje.

Nadležni ured Zavoda za socijalni rad u Gospiću na pitanja Provjerenog dao je tek šturi odgovor da se obrate središnjici, a tamo su pod izgovorom da štite dobrobit djece odbili dati ikakvu informaciju.

O ovoj temi nitko nije želio razgovarati osim hrabre mrtvozornice.

"Ljudi se boje, s razlogom, bez razloga, ne znam. Nema me čega biti strah jer govorim istinu pred Bogom, vjernik sam. Bog mi je dao jednu glavu da je nosim pošteno, s karakterom, a ne da podilazim nikome i ništa. I šta me ima biti strah? Može me samo jednom ubiti nikom i ne može dva puta uzeti glavu", rekla je žena čija je hrabrost jača od straha.

Ne može odagnati prizor s mrtvozorstva u glavi, kaže, i to ju proganja kad god vidi osumnjičenog.

"On se vratio tu, živi tu, svaki dan je tu. Vidim ga kad vozi aute bez tablica, Njegovo dijete i taj mali, svi su tu", rekla je.

Dokaze o tome Zavodu za socijalni rad pokazalo je i Provjereno, no nitko nije htio komentirati.

"Ne, nije moguće i ne bi se to smjelo događati, ali na žalost u praksi se očigledno to događa. Zapravo jedini svjedoci tog čina mogu biti djeca. Mogu čuti stvari od svojih roditelja, od svojih baka i djedova. A što se tiče njihove ugroženosti, definitivno, ostankom u takvoj obitelji, njihovo zdravlje i život je ugroženo. U tom slučaju je potrebno ih zapravo žurnom mjerom izdvojiti iz takve obitelji", komentirala je odvjetnica Teuta Palčić koja ima iskustva sa slučajevima izmještanja djece iz obitelji.

Postavlja se pitanje tko je zakazao i u ovom slučaju nije zaštitio dvoje djece, a ovoga puta to bi, kaže odvjetnica Palčić, mogao biti Centar za socijalnu skrb.

Mrtvozornica koja je razgovarala s Dankom Derifaj svaki dan strepi što će se dogoditi s djecom. Kaže, stalno ih netko obilazi, no osumnjičeni kao da zna kad treba izbjeći dolaske policije i ženskih osoba u civilu koje povremeno dolaze.

"Pristala sam pričati s vama iz tog razloga što mi je žao te djece. Jednostavno, to dijete neko treba zaštititi. Tko će to biti? Ja mogu samo biti kap u moru. Evo da kažem ono što vidim, što znam", objasnila je.

S Općinskog suda u Karlovcu odgovorili su da je mjera opreza zbog zaštite djece izrečena osumnjičenima u ovom slučaju oduzimanje prava stanovanja s maloljetnim djetetom, koje je povjereno na skrb baki. U stvarnosti, majka trenutno boravi kod svojih roditelja nekoliko sela dalje, a otac je i dalje na adresi na kojoj živi s još dvoje maloljetne djece.

