Predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je u petak Vladu premijera Andreja Plenkovića najkorumpiranijom hrvatskom Vladom, a odbacio je tumačenja da je on vođa oporbe rekavši kako kritike upućuje "zbog nemara, neznanja i nekompetentnosti članova Vlade".

"Plenković štiti, kondonira i stavlja u hlad i u zaštitu, kategorički, ljude koji su naprosto korumpirani. Ja to ne mogu drukčije nazvati", rekao je Milanović u intervjuu za "RTL Danas".

Pritom je kao primjer naveo predstojnika premijerova Ureda Zvonimira Frku Petešića koji je, upozorio je, svjesno, lažno prijavio prebivalište. "S potpunom sviješću o protupravnosti i zabranjenosti i kažnjivosti onoga što radi, uživa zaštitu premijera", rekao je.

Frka Petešić počinio je kazneno djelo

Smatra kako nije riječ o "omašci", kad netko nakon sedam godina namjerno prebaci prebivalište na Dugi otok, a iz Zagreba je. Predstojnik Ureda premijera počinio je kazneno djelo, ustvrdio je. "Čovjek je prevario", rekao je Milanović ponovivši da Frka Petešić nema veze s Dugim otokom, "osim što mu je od tamo baba".

"Namjerno je promijenio prebivalište koje je imao prijavljeno u Zagrebu nekoliko godina samo zato što je, ispada pogrešno, mislio da time ostvaruje pravo na nešto na što nema pravo. Ima li neki drugi član Vlade koji je iz Zagreba, isto kao što je Frka Petešić iz Zagreba, kao i ja, a da je iskoristio to pravo?", dodao je.

"To je kazneno djelo, to je zabranjeno ponašanje", naglasio je, a na pitanje novinara treba li reagirati DORH, ironično je odgovorio: "Pitate me treba li Državno odvjetništvo reagirati na kazneno djelo? Bože sačuvaj. To nije njihov posao".

Pritom je ponovio i svoj stav da DORH "ne postoji" nakon skandala s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac te ponovno ocijenio da Hrvatska nikad nije imala korumpiraniju Vladu i dodao kako "ti ljudi preziru zakone".

Ponovio je da neće skinuti oznaku tajnosti sa svojih putovanja, rekavši kako je to zaštićeni podatak jer je on štićena osoba 24 sata dnevno te da te podatke javnost ne treba znati.

Referirajući se na nalaz izvanrednog inspekcijskog nadzora koji je u Glavnom stožeru Oružanih snaga proveo Inspektorat obrane, najavio je da će zaključak, u kojem piše da zakon nije prekršen, "nalijepiti na zgradu Vlade, kao zelenu naljepnicu".

"Da to vidi hrvatska javnost i da vidi svu bijedu i mizeriju te vlasti, njezinu kriminogenost", rekao je.

Ponovno je prozvao ministra obrane Marija Banožića da je poveo hajku protiv načelnika Glavnog stožera, admirala Roberta Hranja. "Politički je zlorabio inspekciju i ta inspekcija na kraju kaže da je sve bilo po zakonu", dodao je.

Nisam lider oporbe

Milanović je odbacio tumačenja da je on u Hrvatskoj "lider oporbe". "Ne samo da nisam, nego se loše osjećam u ovoj poziciji. I sve ovo što moram govoriti, i moram govoriti i govorit ću, u stvari mi pada kao jedan nepotreban teret. To nije primarno moj posao, ne bi trebao biti moj posao", dodao je.

Radije bi, rekao je, imao normalnije odnose, ali reagira, objasnio je, kod predmeta i sporova koji se tiču njegovih najizravnijih nadležnosti, poput vojske.

Ustvrdio je kako je nakon dva mjeseca "uspio natjerati te neradnike, tu sramotu od administracije da uzmu američki poklon", referirajući se na nabavu borbenog vozila Bradley, pri čemu je ironično prokomentirao Vladino objašnjenje da je Hrvatska sklopila bolji ugovor nego je to bilo prvotno predviđeno.

Tajne službe prate situaciju oko Milanovića: "Ako dajete izjave koje su prebombastične, možete završiti kao meta pojedinih lunatika''

Donijeli poklone za Milanovića: ''Tu su sapun, parfem i nakurnjak - ako bude dolazio u Sarajevo da se ne prehladi''

"Što su nam sad pokušali prodati – a, dobili smo jedan cincilator, jedne gedore, jedan karburator, ono.. malo su nam donijelo nešto s otpada i to je sad posao. Ti si sad, što, htio ubiti krdo krava radi jednog repa? To je bila cijela ova operacija. Tako se ne pregovara ni na Hreliću", ustvrdio je.

To je nemar, neznanje, nekompetentnost i s takvim ljudima je nemoguće raditi, s ministrom Banožićem je nemoguće raditi, a dokle će Plenković upropaštavati Hrvatsku vojsku s kadrovima koje postavlja, ja to ne znam, rekao je Milanović.

"Prema tome, šef opozicije – ne. To ne smatram ni komplimentom, ni čašću", zaključio je rekavši kako je sve krenulo od izjave premijera Plenkovića "da ga čeka tvrda kohabitacija".