Reporter Dnevnika Nove TV izračunao: Ovolike će vam biti plaće, jedna skupina neće se puno usrećiti

Konačni prijedlog porezne reforme Vlada je usvojila. To je bio lakši dio posla. Sad još treba građanima objasniti kako će ona točno utjecati na njihov standard.

"Paket poreznih zakona, devet poreznih zakona koji imaju za cilj hrvatskim građanima, a oni su naš prioritet, osigurati veće plaće", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

No, koliko točno veće? Na to pitanje ni sama Vlada nema odgovor, jer to ovisi o tome koliku će stopu poreza na dohodak nakon ukidanja prireza uvesti gradovi i općine. Ipak, i bez tog podatka, jasno je da su Vladi neki građani ipak veći prioritet od drugih.

Pročitajte i ovo Poginula na mjestu nesreće Građani ogorčeni nakon stravične nesreće u kojoj je poginula djevojčica: "Strah nas je. Divljanja na ovoj cesti ne prestaju"

Najveći dobitnici reforme svakako su građani s minimalnom plaćom. Oni će zbog Vladine subvencije mirovinskog doprinosa od 1. siječnja dobiti povišicu između 41 i 45 eura, ovisno o broju djece.

Ta mjera u različitim iznosima obuhvatit će oko milijun i pol građana s plaćom nižom od 1300 eura bruto. Za ostale tu je povećanje neoporezivog dijela plaće. Ta mjera ide u korist onima s nešto većim plaćama, pogotovo ako imaju više djece.

Pročitajte i ovo Globalno zatopljenje Glavni tajnik UN-a priznao: "Klimatska kriza izmiče kontroli! Možemo zaustaviti slom, ali pod ovim pravilima"

Samac sa prosječnom bruto plaćom od 1590 eura može očekivati povišicu od 5 cijelih osam eura. Ako ima jedno dijete, plaća će mu porasti 15,37, a ako ima dvoje 28 eura. Gubitnici reforme oni su koji se nalaze u sredini.

Ako trenutno imate bruto plaću od 1290 eura i dvoje djece, neto plaća vam iznosi tisuću i 32 eura. Vladina porezne izmjene omogućit će vam povišicu od 75 eurocenti. Naprosto, u ovoj reformi niste prioritet.

Pa je loptica prebačena velikim gradovima od kojih se sad očekuje da se odreknu dijela poreza na dohodak. U Zagrebu su to već odbili, u Splitu još kalkuliraju, osječki gradonačelnik najavljuje sniženje, ali ne otkriva koliko. Pa jedino konkretno obećanje stiže iz Rijeke.

"Da stopu prireza koja je bila 15 posto prije dvije godine. U međuvremenu smo je smanjili na trinaest posto, predložit ćemo takve kompenzacijske mjere da sljedeće godine bude ekvivalent porez na dohodak tome kao da je prirez 12 posto", objasnio je gradonačelnik Marko Filipović.

Svaka kuna više na isplatnim listama građanima će dobro doći, ali do siječnja kad porezna reforma stupa na snagu dobar dio najavljenih povišica ionako će pojesti - inflacija.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.